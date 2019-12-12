Suudi Aramco 12 LNG tankeri alacak

Suudi devlet iştiraki ve dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), %20 hissedarı olduğu National Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri) üzerinden, LNG piyasasında faaliyet göstermek üzere 12 tanker alacak.

Bahri Şirketi’nden yapılan niyet beyanında, 2025 yılı itibarıyla 12 adet LNG tankerinin faaliyete başlayacağı bildirildi. Niyet beyanları, her zaman hedeflenen sonucu doğurmuyor. Ancak bu açıklama Aramco’nun gaz üretimini ve gaz sektörüne yönelik yatırımlarını arttırmayı planladığı anlamına gelebilir.

Bahri Şirketi’nin %22’si Suudi Kamu Yatırım Fonu’na, %20 hissesi de Saudi Aramco’ya ait. Şirketin kalan hisseleri Suudi Borsası’nda işlem görüyor. Şirket bugün dünyanın en büyük VLCC (Very Large Crude Carriers) filosuna ve Ortadoğu’nun en büyük kimyasal taşıyıcısı tanker filosuna sahip nakliye şirketi olarak tanınıyor.

Bahri’nin filosunda 90 gemi, 43 VLCC, 36 kimyasal ürün tankeri bulunuyor.

Vira Haber