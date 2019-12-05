Lloyd's Register ve CSSC arasında yeni ortaklık

Lloyd's Register ve China State Shipbuilding Corporation (CSSC), gemi sahiplerinin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 2050 karbon emisyon hedefine ulaşmalarına yardımcı olacak denizcilik ekipmanı ve teknolojisini birlikte araştırmak ve geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı .

MoU sıfır emisyonlu gemi projeleri, trendleri ve uygulamalarıyla ilgili araştırmaları kapsayacak. Ayrıca, şirketler temiz enerji kaynakları ve sertifikalandırma dahil olmak üzere gemi sevk sistemlerini değerlendirip, aynı zamanda blok zinciri ve dijital ikiz teknolojilerinin kullanımını araştırıyor. Ortaklar ayrıca çeşitli konularda eğitim alışverişinde bulunacak.

China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Başkanı Lei Fan Pei, “Bu stratejik MoU'nun imzalanması, CSSC ile Lloyd's Register arasındaki işbirliğinde yeni bir döneme işaret ediyor. Dünyanın en büyük gemi inşa grubu ve dünyanın önde gelen sınıflandırma topluluğu olarak, bu işbirliği denizcilik sektörüne önemli katkı sağlayacak ve geleceğin zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır” açıklamasını yaptı.

Lloyd's Register ve CSSC ayrıca, Çin'deki Şangay'da yeni düzenlemelerin zorluklarını ele almak ve denizcilik ve denizcilik endüstrilerinde akıllı teknolojiler geliştirmek için bir Teknoloji Araştırma Merkezi kuracak. İki şirket, denizcilik endüstrisini etkileyen kilit meseleler üzerine tartışmayı teşvik etmek için iki yılda bir Küresel Denizcilik Forumu düzenleyecek.

Lloyd's Register Group'un CEO'su Alastair March ie anlaşma ile ilgili olarak “Lloyd's Register şu anda dünyanın en büyük gemi yapım grubu olan CSSC ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizi Şanghay'da bir Teknoloji Araştırma Merkezi kurup ortaklaşa iki yılda bir Dünya Denizcilik Forumu başlattığımızı gören MoU, içgörü ve deneyimimizi paylaşmamızı sağlayacak, böylece denizcilik endüstrisinde denizcilik endüstrisindeki dekarbonizasyon ve dijitalleşme zorluklarını daha iyi destekleyebilelim’’ diye konuştu.

Vira Haber