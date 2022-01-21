Karadeniz'deki Doğalgazın Evlere Gireceği Tarih Netleşti

Karadeniz gazını taşıyacak borular, 464 günde deniz tabanına döşenecek. Proje, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023’te bitecek.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2023'TE GAZ KOMBİLERE ULAŞACAK

Türkiye’nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak’taki Filyos Limanı’na getirilirken, “Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi” kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022’de başlayacak. 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023’te bitecek.

ÖNLEMLER ALINDI

Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek. Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.

GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP

Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek.