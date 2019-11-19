Karbondioksit salınımına rüzgar kalkanı

Yeni geliştirilen burun rüzgar kalkanı, ultra büyük konteyner gemileri için özel olarak tasarlandı. Gemilerin gövdesindeki hava direncini azaltan bu çözüm, seyirlerde yüzde 2 ila 4 arasında karbondioksit salınımını azaltacak.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL), 2015 senesinde ilk olarak orta boyutlu bir konteyner gemisinde geliştirdiği burun rüzgar kalkanını denemiş ve 2017’de yüzde 2’lik bir karbondioksit salınımı düşüşünü onaylamıştı. Yine daha öncesinde Samsung Heavy Industries’de, ultra büyük konteyner gemileri için bu tasarımı geliştirmiş ve uygulamıştı. Şimdi, bu iki firma burun rüzgar kalkanı projesinde güçlerini birleştirdi ve optimize edilmiş haliyle ultra büyük gemiler için yeni geliştirilen kalkanı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Vira Haber