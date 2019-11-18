Senegal, 3 offshore karakol gemisi alacak

Senegal Fransız PIRIOU tersanesi ile 3 offshore karakol gemisi inşası için anlaşma imzaladı. Üç geminin inşaatı 2020'nin başlarında başlayacak ve teslimatları 2023 ortasına kadar gerçekleşecek. Sözleşme ayrıca, PIRIOU NGOM SENEGAL'in yerel sitesinde yürütülecek desteği de takip ediyor.

“OPV 58 S”, gözetleme, tanımlama ve müdahale görevlerinde bulunavak ve 62 metre uzunluğunda güçlü ve çok yönlü bir devriye gemisi olacak. Gemiler projeksiyon yeteneklerinin yanı (komando RHIB) yüzey savaşı ve uçaksavar silah sistemleri sayesinde birinci sınıf bir caydırıcılık özelliğine de sahip olacaklar.

Geminin başlıca yenilik ve yetenekleri arasında:

• Gemilere misyonlara bağlı olarak yapılandırılması için çok yönlü bir tasarım

• Büyük bir 360 ° panoramik köprü

• Kıçta 2 RHIB için hızlı bir fırlatma ve kurtarma sistemi

• Bir C-Sharp gövde formu sağlanması optimize edilmiş aralık

OPV 58 S ana özellikleri

Uzunluk: 62.20 metre

Genişlik: 9.50 metre

Hız: 21 knot

Menzil / Dayanıklılık: 25 gün, 4,500 deniz mili @ 12 knot

Gövde / Yapı: Çelik / Alüminyum

Konaklama: 48 (24 ekip + 24 görev personeli)

İki RHIB için kıç rampası

Vira Haber