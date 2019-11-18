Senegal, 3 offshore karakol gemisi alacak
Senegal Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı ve Fransız tersanesi PIRIOU, 17 Kasım'da Senegal Donanması için üç OPV 58 S için bir satın alma sözleşmesi imzaladı. Gemilere, bu Afrika donanması için bir ilk olan füze sistemleri takılacak.
Senegal Fransız PIRIOU tersanesi ile 3 offshore karakol gemisi inşası için anlaşma imzaladı. Üç geminin inşaatı 2020'nin başlarında başlayacak ve teslimatları 2023 ortasına kadar gerçekleşecek. Sözleşme ayrıca, PIRIOU NGOM SENEGAL'in yerel sitesinde yürütülecek desteği de takip ediyor.
“OPV 58 S”, gözetleme, tanımlama ve müdahale görevlerinde bulunavak ve 62 metre uzunluğunda güçlü ve çok yönlü bir devriye gemisi olacak. Gemiler projeksiyon yeteneklerinin yanı (komando RHIB) yüzey savaşı ve uçaksavar silah sistemleri sayesinde birinci sınıf bir caydırıcılık özelliğine de sahip olacaklar.
Geminin başlıca yenilik ve yetenekleri arasında:
• Gemilere misyonlara bağlı olarak yapılandırılması için çok yönlü bir tasarım
• Büyük bir 360 ° panoramik köprü
• Kıçta 2 RHIB için hızlı bir fırlatma ve kurtarma sistemi
• Bir C-Sharp gövde formu sağlanması optimize edilmiş aralık
OPV 58 S ana özellikleri
Uzunluk: 62.20 metre
Genişlik: 9.50 metre
Hız: 21 knot
Menzil / Dayanıklılık: 25 gün, 4,500 deniz mili @ 12 knot
Gövde / Yapı: Çelik / Alüminyum
Konaklama: 48 (24 ekip + 24 görev personeli)
İki RHIB için kıç rampası
Vira Haber
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