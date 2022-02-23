Kargo Gemisi Yangınında Büyük Şüphe!

Almanya’nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat’ta hareket eden 'Felicity Ace' adlı geminin kargo ambarında geçen hafta çıkan yangınla ilgili akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Hala Portekiz'in Azor Adaları açıklarında durmaya devam eden gemide çıkan yangına taşıdığı dudak uçuklatan fiyata sahip arabaların sebep olmuş olabileceği ihtimali gündeme bomba gibi düştü.



656 fit yani yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev Kargo Gemisi 'Felicity Ace' bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks araç taşıyordu.

Porsche ve Volkswagen gibi lüks araçları taşıyan bir kargo gemisinde nedeni bilinmeyen bir Yangın çıktı. Gemi içindeki 22 mürettebat kurtarılırken yangının soğultulma çalışmalarının devam ettiği yük gemisi Atlantik Okyanusu'nun ortasında sürüklenerek Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarına ulaştı.

Yangınla ilgili raporlarda yer alan bir bilgi ise dikkatlerin, taşınan lüks araçlarla ilgili büyük bir şüpheye çevrilmesine yol açtı. Insider ve Guardian gibi yayın organlarında yer alan flaş habere göre kargo gemisinde çıkan yangın taşınan lüks arabaların elektrikli olanlarının taşıdığı piller yüzünden harlandı ve söndürülemedi.

Azor Adaları'nın liman yetkilisi João Mendes Cabeças, basına yaptığı açıklamada elektrikli araçlardaki lityum-ion pillerinin yangını canlı tutmaya devam ettiğini iddia etti. Cabeças'a göre bu şekilde güçlenen yangını söndürmek için özel ekipmanlar kullanılması gerekiyordu.

Yangının çıkış sebebi ise hala resmiyet kazanmadı ve bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

The Wall Street Journal'da yer alan bir haberde ise uluslararası denizcilik altyapısının inşası ve bakımı ile ilgili hizmetler sunan ve kargo gemisinin yangından sonra yerinden çekilmesi konusunda görevlendirilen şirket yetkilisinin "Araçlar elektrikli ve yangının bir kısmı hala yanmakta olan pillerden kaynaklı." sözlerine yer verildi.

Portekizli yetkililer ise yangının artık tamamen sönme aşamasında olduğunu çünkü artık "Geriye yanacak bir şey kalmadığını" açıkladı.

Öte yandan Felicity Ace'in kayıtlarına göre gemi geçen ay yaptığı son seferinde 21 adet Lamborghini taşıdığı bir yolculuğu başarıyla tamamlamış.

Russell Group adlı sigorta şirketine göre gemide toplam 438 milyon Dolar değerinde mal bulunurken bunun 401 milyon dolarlık kısmı lüks arabalardan oluşuyordu. Sigorta şirketinin genel direktörü Suki Basi'ye göre Porsche, Audi, Bentley ve Lamborghini gibi markaları bünyesinde bulunduran Volkswagen için bu yangın nedeniyle en az 155 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu olacak.

Basi, basına yaptığı açıklamada yangını şu sözlerle değerlendirdi: "Bu rakamlar bir kez daha küresel tedarik zincirinin tedbirsizliğini ortaya koymuş oldu. Küresel otomobil üreticileri için oldukça kötü bir tedarik zinciri krizinin ortasında gerçekleşen bu olay yeni araçlarla ilgili gecikmelere sebep olacak. Bu da tüketici güveninin çok büyük ölçüde sarsılması anlamına gelir."



