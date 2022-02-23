Eayk-Çeşme Marina Kış Trofesi Yarışları Hız Kesmeden Devam Ediyor

EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer; “2022 Kış Trofesine ilk yarış ayağında yüksek katılımla başladık. İkinci yarış ayağında da aynı katılımın devam ettiğini görüyoruz. Mart ayında gerçekleşecek 2 yarış ayağında da yine aynı tempoyla devam edeceğimizi umuyoruz. Yarışta ve ödül töreninde bizleri yalnız bırakmayan Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyesi sayın Serpil Kara’ya; Marmaris Uluslarası Yat Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden sayın Doğukan Kandemir’e, Urla Yat Kulübü Komodoru sayın Mehmet Nardalı’ya, Karşıyaka Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyesi sayın Bahadır Ekin’e ve Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Başkanı sayın Peyvend Öksüz’e ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm yarış ekiplerimizle güzel bir yarış ayağını daha tamamladığımız için çok mutluyuz” diye belirtti. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin; “Tüm ekiplerin hem yarış hem de organizasyondan keyif aldığı bir yarış ayağı oldu. Emeği geçen hakem heyetimize, Ege Açık Deniz Yat Kulübü’ne, tüm marina personelimize ve Kepler Marin ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yarışın ilk günü, kayıtlar ve brifing ardından, hakem heyetinin startı ile yarışlar başladı. IRC-A ve IRC-B grupları önce A2 ve devamında Coğrafi – 4 rotalarında olmak üzere 2 yarışla; Destek sınıfları ise Coğrafi-4 rotasında tek yarışla günü tamamladılar.

Ödül Töreni ve Kokteyl Kepler Marin’de Gerçekleşti

Yarışın ikinci gününde, IRC sınıfları A3 rotasında, destek sınıfları ise A2 rotasında planlanan tek yarışla günü sonlandırdılar. Kokteyl ve ödül töreni için yarışçılar Çeşme Marina Kepler Marin’de bir araya geldi. 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşen ilk yarış ayağında dereceye giren teknelere, Emre Tazegül’ün çekmiş olduğu yarış fotoğraflarından yapılan özel ödüller ile birlikte EAYK Yönetim Kurulu üyesi sayın Çetin Kent’in imzalı “Samos Günlükleri” kitabı takdim edildi.

IRC-A0 sınıfında ARKAS COMET-A, IRC-A1 sınıfında ESQUIA-VM YELKEN, IRC-A2 sınıfında ZAMAZİNGO, IRC-A3 sınıfında YEDİÇERİLER, IRC-B1 sınıfında PRIME TIME, IRC-B2 sınıfında OLIMPOS-ANKARA YELKEN KULÜBÜ ve Destek Sınıfında KSK YELKEN ELISA tekneleri birinci oldu.

Bir sonraki yarış ayağı 12-13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.

*Yarış fotoğrafları Emre Tazegül tarafından çekilmiştir.