Katar, Tarihi Arap Yelkenlilerini Yenilemek İçin Bir Proje Başlatıyor

Arap yelkenlilerini yenileme projesi, Katar'ın otelcilik sektöründe Hizmette Mükemmelik anlayışı çerçevesindeki stratejik girişimlerden biri.

Üç aşamalı proje kapsamında, Arap yelkenlilerinin yenilenmesi ile marinaların ve iskelelerin modernizasyonunun yanı sıra, mürettebat ve tekne kaptanları için sağlık ve güvenlik eğitimleri de yer alıyor.

Birinci aşama, geçmişte inci avcılığı, balıkçılık ve ticari taşımacılıkta kullanılan ruhsatlı 40 Arap yelkenlisinin restorasyonunu içerecek. Yenileme çalışmalarıyla konukların teknelerdeki deneyimi iyileştirilmekle birlikte teknelerin geleneksel dış görünüşü de korunacak. Yenileme çalışmaları son bulduğunda her bir Arap yelkenlisi daha çevre dostu hale gelecek; dizel yakıtın yerini güneş enerjisi alacak ve teknelere LED ışıklar takılacak. Tekneler, aynı zamanda, yolcu güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkarılacak şekilde donatılacak.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Arap yelkenlileri, ziyaretçilerin Doha'nın ikonik silüetinin nefes kesen manzaralarının keyfini denizden çıkarmasına olanak sağlayacak. Arap yelkenlileri, bunun yanı sıra, ziyaretçilerin Katar tarih ve kültürünün son derece önemli bir unsurunu deneyimlemelerini de sağlayarak onları ferah, enfes manzaralarla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazır olacak.

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri ve Qatar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı Ekselansları Bay Akbar Al Baker şunları söyledi: "Arap yelkenlilerinin yenilenmesi, ziyaretçilere, Katar mirası ve kültürünün önemli bir parçasını tecrübe etmeleri için eşsiz bir fırsat sağlamak açısından hayati öneme sahip. Arap yelkenlileri artık balık tutmak ve inci avcılığı için kullanılmasa da, herkesin bu yelkenlilerin keyfini çıkarması için yelkenlilerin bir an önce denize dönmelerini dört gözle bekliyoruz."

Restorasyon projesinin denetiminden sorumlu olan Turizm Geliştirme Sektörü, Turizm Ruhsatlandırma Direktörü Mohammad Al Ansari şunları söyledi: “Her Arap yelkenlisinin kültürümüz açısından önemine uygun bir standartta, dikkatle yenilenmesini sağlamak için her türlü önlemi alıyoruz. Arap yelkenlileri, Katar için önemli bir değere sahip ve yelkenliler, proje bittikten sonra konuklara Doha'yı denizden deneyimlemenin bir başka keyifli yolunu daha sunacak."

Arap yelkenlileri, yüzyıllardır Umman denizinin sularında seyrediyorlar. Bu yelkenliler, sadece bir tarafında karasal sınır bulunan bir yarımada devleti olan Katar halkına başlangıçta temiz su, meyve ve emtiaların ticaretini yapma imkanı tanımanın yanı sıra, inci avcılığı ve balıkçılık açısından da hayati işlevler sağladı. Bir Arap yelkenlisinin yapımı bir yılı bulabiliyor ve gerçek emek ve sevginin sembolü olarak biliniyor. Katar'ın yerli halkının bu teknelere olan büyük saygısı, her yıl Kültür Köyü Vakfı - Katara'nın ev sahipliğini yaptığı Katara Geleneksel Arap Yelkenlisi Festivali de dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerdeki kutlamalara da yansıyor.

Restorasyon projesinin sonraki iki aşaması tesisleri ve eğitimi iyileştirmeye yönelik olacak. İkinci aşama, konforlu bekleme odaları ve yeni bilet gişeleriyle teknelere biniş deneyimini iyileştirmek için marinaların ve iskelelerin modernizasyonunu kapsayacak. Üçüncü ve son aşamada ise, marina alanları ve kiosklarının günlük bakımının denetimi ve Arap yelkenlilerinin çalıştırılmasından sorumlu mürettebat için tam kapsamlı eğitim ve sertifikasyon süreci yer alacak.

Arap yelkenlilerinin yenilenmesi projesi, QNTC tarafından ülkenin otelcilik ve tur sektörlerini desteklemek için yönetilmekte olan birçok turizm geliştirme projesinden birisi. QNTC, bu ve benzer projelerle Katar Ulusal Vizyonu 2030 çerçevesinde, turizm yoluyla ulusal ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan ülkenin birçok geleneğinin korunması ve modernizasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

Vira Haber