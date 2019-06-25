Katar’dan Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatı

Katar Gaz Şirketi (Qatargas), dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıcıyı gemilerinden olan Q-Flex türü tankerin Marmara Ereğlisi BOTAŞ LNG Terminali’ne ilk teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Qatargas'dan yapılan açıklamaya göre, teslimatı 315 metre boyunda ve 50 metre genişliğinde olan Al Sheenaniya LNG tankeri gerçekleştirdi.

MARMARA LNG TERMİNALİ GENİŞLEDİ

Qatargas Genel Müdürü Halid bin Halifa el Thani, "Marmara LNG Terminali'nin son genişlemesi, Qatargas'ın dünyanın en büyük LNG gemilerini Türkiye'ye göndermesine imkan sağlıyor." dedi.

207 BİN M3 LNG TESLİM EDİLDİ

Marmara LNG terminaline hem Q-Flex hem de Q-Max gemilerini barındıracak yükseltmeler yapıldı. Al Sheenaniya 210 bin metreküp yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Marmara Ereğlisi'ne yapılan teslimat 30 Mayıs'ta Katar'ın Ras Laffan terminalinden yola çıkmıştı. Yüklemenin 207 bin metreküp olduğu belirtildi.

Qatargas ile BOTAŞ arasında 2017 yılında Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sevkiyatı ile ilgili anlaşma imzalanmıştı.

Vira Haber