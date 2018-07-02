Kerkük petrolü Ceyhan'a akacak

Irak, Kerkük petrolünün Ceyhan limanından ihracatına tekrar başlamak için Türkiye ve Irak Kürt yönetimi ile görüşmeleri sürdürüyor.

Irak Petrol Bakanı Jaber el Luaibi, Kerkük petrolünün Ceyhan limanından ihracatını tekrar başlatmak için Türkiye ve Irak Kürt yönetimi ile görüşmeler sürdürdüklerini açıkladı.

Irak’ın el Sabah gazetesinde bugün yer alan habere göre, Luaibi “İhracatlara yeniden başlama kararı, görüşmelerin sonuçlarına bağlı olacak” dedi

Luaibi, Kerkük petrol sahasından gelen üretiminin halen günde 220,000 varil olduğunu, ve bunun tamamının yerel rafinerilere yönlendirildiğini söyledi.

Vira Haber