Keşiflerin Fatih'i Karadeniz'de Sondaja Devam Ediyor

Denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik gemi temini noktasında yaptığı yatırımlarla son yıllarda yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosuna sahip olan Türkiye, sismik ve sondaj faaliyetlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek konuma yükseldi.

Bu kapsamda Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinden oluşan dev bir enerji filosu kurdu.

Envanterin ilk üyesi ve doğal gaz tarihinin en büyük keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde 2017'de filoya dahil oldu. Fatih'in gelişiyle sondaj çalışmalarında vites yükselten Türkiye, bu gemiyle ilk sondajı Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusunda yaptı.

Karadeniz'de ilk sondaj Temmuz 2020'de

Fatih, Doğu Akdeniz'in ardından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı. Fatih sondaj gemisinin kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için söküldü ve gemi, kuleleri yeniden monte edilmek üzere 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir attı.

Buradaki hazırlık sürecinin ardından tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500-4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusundan 320 milyar metreküplük ilk doğal gaz keşfinin müjdesini veren Fatih'in, 17 Ekim'de 2020'de ilave 85 milyar metreküp keşfiyle, Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi.

Arama faaliyetlerine Amasra-1'de devam eden Fatih, 4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Söz konusu keşifle birlikte ülkede doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktı.

Uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırılan üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahasındaki rezerv büyüklüğü 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Fatih, Aralık 2022'nin sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfini daha gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam keşfedilen doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi.

Fatih, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda hem gaz tespit edilen kuyularda sondaj yapıyor hem de gaz potansiyeli bulunan lokasyonlarda arama faaliyeti gerçekleştiriyor. 29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda başlattığı çalışmaya bakım arası veren Fatih, geçen hafta Filyos Limanı'na demir attı. 3 lojistik gemisinin eşlik ettiği Fatih, buradaki bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni sondajlar için denize açılacak.

12 bin metreye sondaj yapabiliyor

Güney Kore'de 2011'de inşa edilmesinin ardından Türkiye'de millileştirme çalışmaları tamamlanan , 6. nesil teknolojiye sahip Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabiliyor.

Yüksek teknolojiye sahip dünyadaki ilk 5 gemi arasında yer alan Fatih, açık derin deniz (offshore deep gas) sondajı gerçekleştiriyor.

Fatih, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.

Vira Haber