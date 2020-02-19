Kılavuz Kaptanlar için yeni uygulama

İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte mezunu Baykal Yaylalı, 12 yıl açık denizde çalıştı. Daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir Alsancak Kılavuz İstasyonu’nda kılavuz kaptan olarak görevine devam etti. Yaylalı’nın hayata geçirdiği Bollard Pull Calculator (BPC) adlı uygulama, zor anlarda kılavuz kaptanların ihtiyaç duyacağı römorkör gücünü ve sayısını saniyeler içinde hesaplayabiliyor. Akıllı telefonlar ve tabletler için tüm dünyadan kılavuz kaptanların kullanımına sunuldu. İngilizce olan uygulama birkaç gün içinde İsviçre’den Portekiz’e; Güney Afrika’dan Norveç’e kadar 15 ülke kullanıcısı tarafından 100’den fazla indirildi.

Uygulamayı nasıl indirebilirsiniz?

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lti.bollardpullcalculator

iOS : https://apps.apple.com/tr/app/bollard-pull-calculator/id1495335297?l=tr

Vira Haber