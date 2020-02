Denizci Öğrenciler Derneği 2. delegasyonunu gerçekleştirdi

Yoğun ilgiyle karşılanan delegasyon Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başladı. Herkese iyi bir delegasyon dileyen Onur Yıldız’ın ardından kürsüye Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı çıktı. Eskiden derneğin 15-16 okulla bağlantısı olduğunu, bugünlerde ise bu sayının 50- 60’a ulaştığına değinen Salih Bostancı: “Bugün geriye dönüp baktığımda sizlere şunu söyleyebilirim: bu organizasyonda yer almaktan kaçınmayın.” Salih Bostancının ardından “Sektörde DÖDER” konulu panel için sahneye 18. dönem eski Yönetim Kurulu Başkanı Can Serbest, 19. ve 20. dönem eski Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Var çıktı.

Şirketlerin aradığı insan profilinden ve sektörde DÖDER’in etkisinden bahseden Can Serbest, ertesi yıl tekrar gittikleri sponsorluk görüşmelerinde şirketlerin kafalarında derneğe bütçe ayırmış olduklarına değindi. İş başvurusunda referans olarak gösterdiği 3 kişinin de dernekten olduğunu söyleyen Can Serbest: “Hayatta hiçbir şey belli olmuyor. Şu an yanınızdaki kişiyle iş kurabilirsiniz.” dedi. Şirketlerin aradığı insan profili ile ilgili ise Fuat Var: “Şirketler artık okuldan eve, evden okula giden insanlar değil; okuldan eve gitmeyip bu ülke için bir şeyler yapan insanlar arıyor.” dedi. Verilen aradan sonra 2. oturumda Denizci Öğrenciler Derneği yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanları yapılan etkinlikleri anlatmak ve bundan sonra düzenlenecek olan etkinliklerden söz etmek için sahneye çıktı. Misyonlarının öğrencileri organizasyonel açıdan iş hayatına hazırlamak olduğundan bahseden Onur Yıldız, 3000 kilometrelik Karadeniz turnesine de değindi. “Yaptığımız en önemli şey eğitimler.” diyen Onur Yıldız, Türk Loydu ile bir anlaşmaya varıldığını, ayrıca 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında CNR Boat Show’da Dernek olarak stand açılacağını da duyurdu. Sosyal Sorumluluk Komisyonu adına söz alan Samet Dişkaya, “Bilinçli Gençler Bilinçli Denizciler” sloganı altında Düzce’de bir ilkokula kütüphane ve çalışma odası yapılacağından bahsetti. Sosyal Sorumluluk Komisyonu ile hayatın gerçeklerini öğrendiklerini dile getiren Samet Dişkaya’dan sonra konuyla ilgili olarak Salih Bilgehan Ünveren: “Şirketlerin nasıl vitrinleri varsa Sosyal Sorumluluk Komisyonu’nda yaptıklarınız da sizin vitrininiz.” dedi. Ardından mikrofonu alan Enes Arıdıcı: “Kurumsal firmalarla görüştüğümüzde yanıt alma sürecinin uzuyor.” dedi. Denizden Dergisi hakkında konuşan E-Dergi Komisyonu Başkanı Mehmet Tatlı: “Denizden’in sektör içerisinde de dikkat çektiğini belirtmek istiyorum. Olumlu dönüşler aldıysak bunu hep birlikte başardık. Bu bağlamda ekibime teşekkür ediyorum.” dedikten sonra sözü Medya Komisyonu Başkanı Dilay Altındağ’a bıraktı. “Aktif olarak yürüttüğümüz 2 projemiz var. Bunlardan biri günlük olarak denizcilik terimleri paylaşıyoruz. Diğeri ise ‘Denizcilik Tarihinde Bugün Neler Oldu?’ video konseptimiz.” diyen Dilay Altındağ, Salih Bostancı ile birlikte yapılan video çalışmasından da bahsetti. Delegasyona ev sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Özdemir’e çiçek takdim edildi, ardından katılımcılara teşekkür edilerek etkinlik sonlandırıldı.

