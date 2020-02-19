Teos Marina’dan tanıtım atağı

Teos Marina ve Seferihisar Belediyesi işbirliği ile Sığacık körfezinin tertemiz koyları, bölgenin eşsiz doğası, yöresel lezzetleri, tarihi ve sıcak atmosferi yat sahiplerine anlatılacak. Teos Marina standında, Seferihisar Belediyesi görevlileri de ilçeyi tanıtarak, bölgenin öne çıkan tarım ürünü mandalina kurusu dağıtacak.

Deniz turizmini tercih eden turistin, konaklama ya da tura katılan turiste göre daha fazla harcama yaptığı göz önüne alındığında, bölgeye gelecek yatçı turistin katma değeri ve Sığacık’a katkısı önemli boyutta bir potansiyel oluşturuyor.

İlk etap CNR Avrasya Boat Show

21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, binlerce deniz severi buluşturmaya hazırlanıyor.

Denizcilik sektörünün büyük buluşmasında, deniz araçları ve ekipmanlarını yakından incelemenin yanı sıra; deniz tutkunlarına alternatif rota önerileri sunma ve en prestijli marinaları keşfetme imkanı sağlanıyor.

Deniz turizmi ve yat sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ve %100’e yaklaşan doluluk oranı ile dikkat çeken Teos Marina, CNR ziyaretçileri için Hol 3’te C04 numaralı stantta bölgesini, yakın koylarını ve hizmetlerini tanıtacak.

İkinci etap Boat Show Tuzla

VİA Fuarcılık organizasyonu ile 7- 15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Boat Show Tuzla Fuarı’nda, dünyaca ünlü markaların karada ve denizde, 2021 yılı yeni tekne modelleri sergilenecek. 300’ün üzerinde tekne karada, 25 metreden büyük tekneler, katamaranlar denizde sergilenecek. Teos Marina bu fuarda da Hol 2’de B203 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Her iki fuarda da, Teos Marina standını ziyaret eden tekne sahipleri arasından yapılacak çekilişle 1 kişi yıllık bağlama sözleşmesinde %50 indirim, 1 kişi %25 indirim, 1 kişi %15 indirim kazanacak. İster marinanın sadık müşterisi olsun ister ilk defa gelsin, her tekne sahibinin eşit şansa sahip olacağı çekilişin yanı sıra yeni tanışma avantajları da sunuluyor.

İstanbul’da CNR Avrasya ve Tuzla Boat Show fuarlarının katılımcısı olan Teos Marina, tanıtım atağı ile herkesi huzur ve güvenin adresine davet ediyor.

Vira Haber