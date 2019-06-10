Kim Jong-un hakkında kan donduran iddia

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yakın çevresindeki asker ve bürokratlara yönelik acımasız cezalar uyguladığına dair iddialara bir yenisi daha eklendi

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kim Jong-un, yeni bir akılalmaz ölüm emri verdi ve infaz gerçekleştirildi.

Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.

Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon alev makinesiyle yakılarak öldürülmüştü.

Yıllar önce Güney Kore gazetesinde, Kim'in devletin üst düzeyinde bulunan 11 bürokratı askeri mahkemelerde yargılatıp alelacele ölüm cezasına mahkum ettirdiği ifade edilmişti.

Gazete, bu 11 kişinin cezalarının ise kısa sürede infaz edildiğini iddia etmişti.

Gazetenin haberine göre ölüm cezalarının infazında insanlık dışı yöntemler de uygulanmıştı.

Ölüm cezası alanlar arasında bulunan Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon, alev makinesi ile yakılarak öldürüldü.

Daha önce ise Kim Jong-un, kendisine karşı darbe hazırlığı içinde bulunduğu iddia edilen Genelkurmay Başkanı Kim Çol'u da 'havan topu' ile idam ettirmişti.

Kim Jong-un keyfi konularla ilgili ceza vermesiyle de bilinen bir kişi.

Yıllar önce Kim Jong Un'un oturuşunu beğenmediği için Başbakan Yardımcısını idam ettirdiği iddia edilmişti.

Son olarak ortaya atılan iddia ise insanı hayrete düşüren kan nitelikte.

İngiliz basınında yer alan habere göre Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için içi pirana dolu bir su tankı hazırlattığı ve generali içine atarak vahşice ölümüne yol açtığı bildirildi.

İnfaz edilen generalin Kim Jong-un'a karşı darbe girişimi hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

İçi pirana dolu tankın Kim Jong-un'un Ryongsong Sarayı'nda olduğu bildirildi.

Generalin pirana dolu su tankına atılmadan önce de çeşitli işkencelere maruz kaldığı ifade edildi.

Ölümünün ise piranalar tarafından mı yoksa önceden mi gerçekleştiği hakkında kesin bir bilgi bulunmadığı söylendi.

İddialara göre Kim Jong-un'un 1977 yapımı James Bond filmindeki bir sahneden esinlenerek bu şeklide bir ölüm tankı hazırlattığı ifade edildi.

Kim Jong Un'un hayatında ilginç bazı noktalar var ve bu özellikleri nedeniyle de sıradışı biri olarak nam salmış bulunmakta. Örneğin; Kim Jong Un 8 yaşına geldikten sonra babası ona bir general üniforması hediye etti ve bundan sonra da bütün gerçek generaller onun önünde eğilmeye başladılar.

1996-2000 arasında İsviçre'de sanki bir Kore diplomatının oğlu imiş gibi gerçek kişiliği saklanarak okutuldu.

Yıllar sonra Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a dönünce, 'Kim İl-sung' adlı Askeri Üniversite'den 2006'da mezun oldu. İki yıl sonra amcasıyla arasında kavga çıktı ve de amca uzaklaştırıldı. Söylenenlere göre amcanın 20 çocuğu vardı ve hepsi de öldürülmüştü.

Kim'in vatana ihanetten suçlu bulunan amcası ve 5 yardımcısını, 3 gün boyunca aç bırakılan 120 köpeğe yem ettiği söyleniyordu.

Kim Jong’un gücü eline alınca 140 kadar deneyimli kişiyi de öldürtmüştü.

Vira Haber