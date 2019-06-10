Karasu’dan ilk Ro Ro seferi Rusya’ya yapılacak

İçtaş (İC) Karasu Limanı kısa süre Batı Karadeniz’in en önemli limanı oldu. Limanın açılması ile birlikte Karasu bölgesinde yatırımlar da hız kazandı. Şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlayan limandan Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında düzenli Ro Ro seferleri yapılacak. Seferler öncelikli olarak Rusya ile başlayacak, Ukrayna ve Romanya ile devam edecek.

Karasu limanı müdürü Gökçen Erdem Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında düzenlenen ro-ro seferlerinin başlayacağını müjdeledi. Erdem “öncelikli olarak Rusya le başlayacak düzenli seferler Ukrayna ve Romanya le devam edecek . Düzenlenecek Ro Ro hatları le uluslararası karayolu taşımacılığında karşılaşılan sınır kapılarındaki uzun kuyruklar sona erecek ayrıca geçiş yapılan ülkelerde uygulanan prosedürlerin sebep olduğu zaman kayıpları ve maliyetler de en aza indirilmiş olacak” diye konuştu.

Vira Haber