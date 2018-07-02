Kimyasal yüklü ABD gemisi Basra Körfezi'nde

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şekarçi, kimyasal taşıyan aracın MV Cape Ray gemisinin olduğunu belirtti.

Şekarçi, konuyla ilgili açıklamasında, “Söz konusu gemi, bu yakınlarda bir Amerikan destroyerinin eşliğinde bölgeye giriş yaptı” diye konuştu.

Geminin, üzerindeki maddeleri Suriye ve Irak’ın farklı bölgelerine taşımak için Basra Körfezi’ne geldiğini söyleyen Şekarçi, ABD’nin ‘tehlikeli yöntemler’ kullanarak Irak ve Suriye’deki askeri varlığını koruma niyetinde olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Şekarçi, mürettebat sayısı ve gemideki madde dâhil olmak üzere geminin özellikleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip olduklarını, bu bilgilerin, geminin bölgede bulunduğu misyon bilgileriyle birlikte daha sonra yayınlanacağını kaydetti.

Vira Haber