Türk Loydu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Türk Loydu'nun yönetim kurulu başkanı Cem Melikoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

"Bugün kabul edilişinin 92. Yıldönümünü kutladığımız Kabotaj Yasası ile amaçlanan Türk denizciliğinin gelişmesidir. Güzel ülkemizin 8000 kilometreyi aşkın sahil şeridinin bullunması ve üç yanının denizlerle çevrili olması açısından, en ucuz ve en çevre dostu taşımacılık türü olan deniz taşımacılığını geliştirmek için her türlü avantaja sahiptir.

1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile kendi denizlerimizde kendi ellerimizle bir zamanlar kaybetmiş olduğumuz haklarımızı uzun ve zorlu mücadelerden sonra tekrar kazandık. Bu Kanun ile “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmü getirildi ve bu sayede Osmanlı Devleti zamanında yabancıların elinde olan bu faaliyetlerin bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabilmesi sağlandı.

Türkiye karasularının genişliği, adalar konusu vb. gibi Ege sorunları nedenleri ile Kabotaj hakkı günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Gençlerimiz kabotaj haklarının ne kadar önemli olduğunu bugün kavramakta belki zorlanabilirler. Büyük emeklerle, kanla, canla bedelleri ödenen bu hakların korunması da çok önemlidir. Kendi karasularınızın kullanımı için başkalarından izin almak, kullanabilmek için başka ülkelerce, yabancılara ödemeler yapılmasıdır kabotajınızın olmaması. Eğer kabotaj haklarınıza sahip çıkamazsanız, kendi evinizde kiracı durumuna gelirsiniz.

Kabotaj Kanunu ile kazandığımız bu önemli avantaj, her fırsatta, her şekilde denizcilik sektörümüzün tüm alanlarında kullanılmalıdır. Şüphesiz hem yük hem yolcu taşımacılığında denizyollarını kullanmada şu andakinden çok daha iyi, çok daha verimli hareket edebiliriz.

“Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutladığımız bu önemli günde doğru denizcilik stratejileriyle, iyi planlanmış kısa ve uzun vadeli ama ayağı yere basan denizcilik politikalarıyla kabotaj taşımacılığını canlandırmanın yollarını hep birlikte aramalıyız.

Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır ancak biz hepbirlikte birlik olarak bir damladan bir deniz çıkarmalıyız.

Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın ve tüm denizcilerin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım."

Vira Haber