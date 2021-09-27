Kıran'dan Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın mesajı şu şekilde:

"Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz.

Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk Donanması'nın Adriyatik Denizi’nde Preveze Kalesi önünde kazandığı zafer, Deniz Kuvvetlerimizin en parlak başarılarından biri olarak tarihteki yerini almış, Akdeniz'i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz'in hâkimi haline getirmiştir.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur” sözleriyle ifade ettiği gibi denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Tarih boyunca denizi iyi kullanabilen, deniz hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirebilen ülkeler diğerlerine göre daha fazla başarıya ulaşmışlar, dünya refahından daha fazla pay sahibi olabilmişlerdir.

Bugün Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de “Mavi Vatan” diye adlandırdığımız deniz yetki alanlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli unsurlarından Deniz Kuvvetlerimiz, teknolojik gücü yüksek, caydırıcı bir donanmayla ülkemizin ülke hak ve çıkarlarını başarıyla korumaktadır.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünde Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutluyor, zaferin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman Türk denizcilerinin her daim denizleri sakin, pruvaları neta, ufuk ve bahtları açık olsun."

Vira Haber