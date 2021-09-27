Yönetime aday kaptanlardan sektöre duyuru

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği yönetimine aday kaptanlar tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

Denizcilik Kamuoyumuzun Dikkatine

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneğimizin üyelerine yönelik, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi için 16 Ekim 2021 tarihinde genel kurul toplantısı yapılacağı duyurusunu, genel kurulumuzun iradesi üzerindeki hukuka aykırı durumun düzeltilmesi adına olumlu karşıladık. Bu durum başlatmış olduğumuz hukuki mücadelenin haklı bir göstergesidir.

Yalnız mevcut dernek yönetimi seçime gitme sebebi olarak denetleme kurulu üye sayısının üç kişi yerine iki kişi olarak seçilmesi gibi basit bir hatadan kaynaklandığını belirtmiştir. Oysa asıl mesele genel kurul toplantısından sonra T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne hukuka aykırı bildirim yapılmış olmasıdır. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olarak altı kişi (Kpt.Süleyman BETNİ, Kpt.Serkan KAHRAMAN, Kpt. Serdar ÇOBAN, Kpt. Bora DUYAL, Kpt. Atilla DİKBAYIR, Kpt. Aslı ARSLAN) seçilmediği halde, seçilmiş üye gibi resmi makamlara bildirilmiştir. Yine gelen kurulumuzun iradesi ile seçilmiş olan Kaptan Tansel Akpınar seçilmiş olarak bildirilmemiştir. Resmi makamlara gerçeğe aykırı bildirim yapılmasının çok ciddi hukuki ve cezai sonuçları olabileceği açıktır.

Mevcut yönetim yine camiamızın sağduyusunu yanıltmak kastıyla hatanın tarafımızca bilindiğini iddia etmektedir. Bu kesinlikle gerçek dışıdır. Resmi makamlara genel kurulda seçilen kişilerden farklı kişilerin bildirildiğini, resmi kurumdan aldığımız 14 Eylül 2021 tarihli cevap yazısı ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Burada asıl kınanması gereken husus, mevcut yönetimin 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu genel kurulumuzdan sonra hukuka aykırı yollara başvurmadan şeffaf bir biçimde kendiliğinden seçim kararı almamış olmasıdır. 20 Eylül 2021 tarihinde davamızı açtıktan sonra hukuka aykırılıklarının ortaya çıkması üzerine yeni genel kurul kararı almıştır.

Kanuna uygun olarak başlattığımız hak arama mücadelemizin, ciddi hukuki sorunlara neden olabilecek mevcut hukuksuzluğa sebep olan kişilerce etik dışılık iddiasıyla mesnetsiz kınanmasını da kabul edilemez bulduğumuzu bildiririz. Ayrıca hukuksuz uygulamalara tevessül eden kişilerin, tekrar aday olmalarının camiamızın etik değerlerine ne kadar uygun olduğunu Denizcilik Kamuoyumuzun takdirlerine sunarız.

Saygılarımızla

Kaptan Koray Karagöz

Kaptan Behzat Esinduy

Kaptan Semih Dinçel

Kaptan Mustafa Can

Kaptan Numan Eşiyok

Kaptan Tuğsan İşiaçık Çolak

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