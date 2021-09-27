Rusya’nın ilk mürettebatsız gemisi suya indirildi

Birleşik Gemi İnşaat Şirketi’nden (OSK) yapılan açıklamada, “Sredne-Nevsk Tersanesi’nde, insansız navigasyon teknolojisini kullanacak yenilikçi bilim ve araştırma gemisi Pioner-M’in suya indirme töreni düzenlendi” ifadesine yer verildi.

Sivastopol Devlet Üniversitesi için inşa edilen Pioner-M’in, kompozit malzemelerden yapılmış bir gövdeye sahip katamaran tipi küçük bir araştırma gemisi olduğu belirtilen açıklamada, geminin Karadeniz ve Azak Denizi sularında aralıksız olarak yıl boyu hizmet sunacağı kaydedildi.

OSK Başkanı Aleksey Rahmanov, tören konuşmasında, “Pioner-M, insansız navigasyon teknolojilerinin test edileceği Rusya’nın ilk gemisi olacak. Onu, yakın gelecekte su üzerinde bir ‘insansız araç’ olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Rahmanov, geminin tüm nihai çalışma ve testlerin ardından gelecek yılın bahar aylarında Sivastopol Devlet Üniversitesi’ne teslim edileceğini belirterek, “Okyanus keşfiyle uğraşanların kendi gemileri yoktu. Şimdi umarım olacak. Gelecek bahar, gemi ana limana ulaştığında, her şeyi hareket halinde göstereceğiz” dedi.

Törene katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, “5 yıl içinde oluşturulan bu eşsiz geminin içindeki teknolojiler, üniversitenin bilimsel araştırma yapmasına izin verecek” diye konuştu.

Yapımına 2019’da başlanan Pioner-M gemisinin uzunluğu 26 metre, genişliği 9 metre, azami hızı 10 knot. Seyir menzili 500 mil, deplasmanı 114 ton olan gemi 5 gün boyunca otonom biçimde çalışabilecek.

Vira Haber