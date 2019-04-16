Kırım’daki tersane Karadeniz Filosu’na verilecek

Sivastopol Tersanesi Müdürü Vladimir Bajenov, Rusya Karadeniz Filosunun ana tamir merkezine dönüştürülecek tersanenin modernleştirilmesi için gerekli planın geliştirildiğini anlattı.

Tersanenin iki kuru iskeleye, gemilerin gövde onarımı, gövde yapıları, gemi ekipmanı, sistemleri ve boru hatları imalatı için özel atölyelere sahip olduğunu belirten Bajenov, tüm bunların çeşitli sınıf gemilerin tamiri için uygun koşullar oluşturduğunu kaydetti.

2015 yılına kadar söz konusu tersane Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya aitti. Daha sonra Rusya tersaneyi kamulaştırdı.

Şubat 2018’de Rusya Federasyonu hükûmetinin resmi sayfasında yayınlanan kararda, Kırım’da Sivastopol’de (Akyar) bulunan Ordjonikidze Tersanesine el koyulduğu bildirilmişti. Kararda tersanenin Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredildiği belirtilmişti.

Vira Haber