Macaristan Hırvat yüzer LNG santraline talip

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetinin Hırvatistan’da inşa edilecek olan yüzer sıvılaştırılmış bir doğalgaz (LNG) terminalinin yüzde 25’ini satın almak için teklif verdiğini açıkladı.

Bakan gaz fiyatlarıyla birlikte değerlendirilen tekliflerine henüz bir yanıt alamadıklarını kaydederek, terminale yatırım yapmanın “stratejik bir mesele” olduğunu, ancak kesinlikle mevcut fiyatlardan daha yüksek bir fiyata gaz almayacaklarını belirtti. Bakan, görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Krk Adası’ndaki yüzer LNG terminalinin 234 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. AB, ortak çıkar çerçevesinde ele aldığı proje için 101.4 milyon euro hibe verdi.

Vira Haber