Kıyı Istanbul Çarşı-Marina ilgi çekmeyi başardı

Kıyı İstanbul Çarşı Marina geçtiğimiz aylarda düzenlenen Cnr Expo Boat Show fuarında dikkat çeken standı ile bir çok katılımcının ilgisini çekmeyi başardı. Katılımın beklenin çok üstünde olması İstanbul’da marinaya olan ihtiyacı bir kez daha hatırlattı. Bu moralle inşaatı hızlandıran Kıyı İstanbul Çarşı-Marina 22 Haziran’da açılışlarını yapmayı planlıyor. Özel kampanyaları ile yat bağlama için ön rezervasyonları almaya başlayan Kıyı İstanbul son hazırlıklarını tamamlamakta.

Ayrıca Türkiye yat kaptanları tarafından ‘TYKD Yatching Sector’ adı altında Maltepe Elit-Asya da gerçekleştirilecek olan organizasyonda da Kıyı İstanbul Çarşı-Marina karşımıza çıkıyor. İtalya’da YARE Networking olarak gelenekselleşmiş sektörel toplantı ilk defa Türkiye’de gerçekleşecek. Yat sektörünün birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağı gibi sektördeki işbirliği içinde faydalı olacaktır. Kaptanlarını yalnız bırakmayan Kıyı İstanbul Çarşi-Marina organizasyonun en büyük destekçilerinden biri olmak için yerini almış durumda.

Vira Haber