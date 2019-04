Aliağa’da Hacı Tahir Şimşek Camii’nin temeli atıldı

Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi’nin karşısında yapılacak olan Hacı Tahir Şimşek Camii’nin temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Aliağa’da yaptıkları hayırlarla tanınan aile, iş hayatlarını geçirdikleri yer olan Aliağa’da babaları Hacı Tahir Şimşek ve anneleri Hacı Nuriye Şimşek’in adını taşıyan camiinin temelini attı.

Temel atma törenine Şimşek ailesinin fertleri, anneleri Hacı Nuriye Şimşek’in yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti 26. Dönem İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa Garnizon Komutanı Alb. Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar, Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, IMEAK DTO Aliağa Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, IMEAK DTO Aliağa Şubesi Meclis Başkanı İsmail Önal, ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka, Aliağa’nın tanınmış siyasileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Fatih Camii İmamı Gazali Ateş ” Şimşek ailesinin yapımını üstlendiği Hacı Tahir ve Hacı Nuriye Şimşek Camii’nin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Camiler bir ülkenin tapusu ve aidiyet sembolüdür. Bir camii yapmak, içinde huzurla ibadet etmek en büyük erdemdir. Bu gün Müslümanlık tapusuna bir imza atmak için burada toplanmış bulunduk” dedi.

“Burada büyüdük, burada paylaştık”

Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okuması ile başlayan program Şimşek ailesinden Abdülvahit Şimşek’in konuşması ile devam etti. Ailesinin Batman’dan Aliağa’ya geliş hikâyesini törene katılanlar ile paylaşan Abdülvahit Şimşek “Bu hayırlı temel atma törenine icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah herkesin yüreğinde yapmayı arzu ettiği her şeyi yapabilme şansı nasip etsin. Babam Hacı Tahir Şimşek, 70’li yıllarda elinde bir çanta ile geldiği Aliağa’da rızkı için çalıştı. Bu gün bizleri bu noktaya taşıyan babamızın adını yaşatmak için bir adım attık. Allah annem ve babamdan binlerce kez razı olsun. Burada okuduk, burada büyüdük, burada paylaştık. Burada her şeyi yaşıyoruz. Yine sahip olduğumuz her şeyi burada paylaşarak ortak bir değer oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gün de bu çalışmaların karşılığı olan bu Camii’nin Rabbim kabul buyurursa, ağabeyim Osman Şimşek’in önderliğinde tüm Şimşekler ailesi olarak temelinin atılmasını sağladık. Bizim üzerimizde hakkı olan herkes için bir girişimde bulunduk. Rabbim sonunu da görmeyi nasip etsin” dedi.

“Bir yıl içerisinde tamamlanacak”

Abdulvahit Şimşek’in konuşmasının ardından dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından katılımcılara ve mahalle sakinlerine yemek ikram edildi. Hayır lokması döküldü. Hacı Tahir Şimşek Camii yapımının bir yıl içerisinde tamamlanacağı da belirtildi.

Vira Haber