Rus gemilerinden NATO nöbeti

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus donanmasının ‘olası sıra dışı durumlarda hızlı bir şekilde tepki vermek' amacıyla İttifak'a ait gemilerin eylemlerini denetlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Karadeniz'in belirlenen bölgelerinde keşif gemileri, ayrıca gemi saldırı grupları, Bastion ve Bal kıyı tipi füze sistemleri, donanma uçakları tarafından nöbet organizasyonu yapıldı" ifadelerine yer verildi.

NATO Birleşik Deniz Kuvvetleri bugün Karadeniz'in güneybatısında ‘Sea Shield-2019' tatbikatına başladı. Tatbikata, Gürcistan ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin temsilcileriyle etkileşim halinde ABD, Bulgaristan, Yunanistan, Kanada, Hollanda, Romanya ve Türkiye'nin gemi ve uçakları katılıyor.

Vira Haber