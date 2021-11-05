Kızılay’ın “81 İl 81 Anaokulu” Projesine Med Marine’den Destek

Med Marine’in bağışlarıyla inşa edilen Pakize Şirin Şen Kızılay Anaokulu’nun açılış töreni dün Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gerçekleştirildi.



Törene katılan İzmir AKP Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, kızı Bahar Büşra Yıldırım, İlhami Yıldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğur Elli ve Med Marine Genel Müdürü Yıldız Bozkurt Özcan ile Şen Ailesi’ni temsilen Yaman Şen, protokolde yerlerini aldı.





Açılışta ilk olarak sözü alan Yaman Şen; “Türkiye’nin istikbali için en önemli unsur, ülkemizi daima ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Topluma faydalı gençler yetiştirebilmenin temeli ise eğitimdir. Bunu görev haline getiren bizler ise çocuklarımıza bu olanakları sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Gençlerimize eğitim olanakları sağlamak için taşıdığımız hassasiyet ve bizlere bu güzel duyguları kazandırmış olan kıymetli büyüğüm Pakize Şirin Şen’in adını ve bu fikirleri yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki daha birçok gencin hayatına ışık tutabilir ve topluma kazandırmanın sevincini paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



Konuşmalar sonrasında Sn. Semiha Yıldırım ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Yaman Şen’e plaket ve hediye takdiminde bulundu. Anaokulu ziyareti sonrasında ise okul bahçesine açılışa dair hatıra fidanları dikildi.

Vira Haber