İtalya’ya ilk Tier III römorkörler Sanmar’dan!

BOĞAÇAY LII ve BOĞAÇAY LIV römorkörleri, IMO Tier III emisyonuna uyumlu inşa edilerek 2022 yılının sonlarına doğru Sicilya’daki Augusta Limanı’na teslim edilecektir.

24.4m x 12m x 5.45m boyutlarındaki ikiz römorkörler her biri 1.800 dev/dk’da 1.901 kW üretebilen iki adet CAT 3512E sınıfı dizel ana makineler ve Kongsberg US205 FP 2.5m pervaneleri ile donatılacaktır. 13.0 knot maksimum seyir hızına çıkabilmekte olan bu römorkörler aynı zamanda IMO Tier III emisyon standartlarına uygun egzoz gazı temizleme sistemine sahip olup 60 ton çekme kuvvetine ulaşacaktır.

Son versiyon bu yenilikçi ve güncel teknolojilere adapte edilmiş römorkörler, Kanadalı dizayn firması Robert Allan’ın Sanmar’a özel tasarımı olan RAmparts 2400SX modeline dayanmaktadır. Sanmar Denizcilik bugüne kadar 45’i aşkın RAmparts 2400SX serisi römorkör üretmiştir.

MLC 2006 standartlarındaki yaşam mahali, güverte katında konumlandırılmış kaptan ve çarkçıbaşı kamaraları, tuvaletli duşlar, mutfak ve salonla donatılacaktır. Römorkörler güverte altındaki iki adet çift kişilik, banyolu tuvaletlere sahip kamaralarla birlikte 6 mürettebatlık kapasiteye ulaşacaktır. Tüm yaşam mahali alanları ısıtma soğutma sistemine ve doğal havalandırmalı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Rimorchiatori Augusta Srl, Rimorchiatori Riuniti grubuna bağlı bir firma olup, İtalya limanlarında römorkörcülük hizmetleri vermektedir. Sanmar daha önce Rimorchiatori Riuniti’ye 2014’te TURCHIA, 2017’de CITTA DI SALERNO, 2019’da ARECHI ve 2020’de ITALIA isimli römorkörlerini teslim etmiştir.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün: “Bu anlaşma sadece bizim için değil, devam etmekte olan RAmparts 2400SX serisi römorkörlerin gelişimi için de bir o kadar önem arz etmektedir. Römorkörlerimizin teknolojik gelişmeler ve yenilikçi tasarımlarla çevreci kimliğini kuvvetlendirmesi oldukça kıymetlidir. Rimorchiatori Augusta Srl’nin güçlü, ekonomik ve çevreci römorkör ihtiyaçları için bir kez daha Sanmar’ı tercih etmesi her zaman olduğu gibi bizleri çok mutlu etti.” dedi.

Rimorchiatori Mediterranei İtalya CEO’su Alberto Dellepiane:” Römorkör inşasındaki güvenilirliğini ve mükemmelliğini her zaman takdir ettiğimiz Sanmar Denizcilik ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iki yeni römorkör ile sadece Sicilya’da faaliyet göstermekte olan filomuzun kalitesini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli artan bir yeşilleşme hedefimiz yolunda kanıtlanmış bir teknolojiyi kullanarak ekolojik ayak izimizi azaltmaya da katkıda bulunuyoruz.” diye belirtti.

Vira Haber