Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin korunması çağrısı

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Husi militanların, Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine yönelik saldırısı ile Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiği ve ticaret özgürlüğünün hedef alınması" meselesini görüşmek üzere Cidde'de teşkilatın daimi üyeleri nezdinde bir toplantı düzenlendi.

Genel Sekreter Useymin, toplantıdaki konuşmasında, Husilerin, tüm dünya ülkelerinin maslahatına zarar vermek suretiyle uluslararası trafiği hedef almasını kınadıkları belirterek, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Konuşmasında uluslararası topluma hitap eden Useymin, "Uluslararası toplumdan, Kızıldeniz'deki uluslararası trafiğin korunması için gerekli adımların atılması ve Husi korsanlığının engellenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantının sonuç bildirisinde ise Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerine düzenlenen saldırı kınanarak, "Bu saldırı, tüm uluslararası kanun ve normları açık şekilde ihlal etmekte ve uluslararası deniz trafiği için ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ayrıca uluslararası ticaret özgürlüğüne zarar vermektedir." denildi.

Uluslararası toplumdan, Kızıldeniz ile Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası trafiğin gerektiği gibi korunması sağlamak için tüm terör eylemleri ile onları destekleyen ve finanse edenlere karşı konulması ve kınanması talep edilen bildiride, bu tür saldırıların bir daha tekrarlanmaması için etkili ve ciddi adımlar atılması gerektiği aktarıldı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bölgedeki gerginliği artıran Husi saldırılarının engellenmesi için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması istenerek, Husi militanlara Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti ve limanından çekilmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 25 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Vira Haber