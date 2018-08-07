Kekova dalışın yeni adresi olma yolunda

Kekova'da Demre İlçe Sportif Turizm Komisyonu'nun tespit ettiği 23 dalış noktası Antalya Valiliği'nce onaylandı. Kekova'daki başlıca dalış noktaları arasında Blue Cave (Mavi Mağara), 72 metre uzunluğundaki İberian Cost Gemisi Batığı, Reef ve Reeef 1 (Sualtı tepeleri), Yelkenli Gemi, Antrum, Mağara, Koy, Buzalık Koyu, Buzalık Burnu geliyor. Bunların dışındaki Eğri Liman, Ambar, Duvar, Avda, Kara Ada, Kara Burnu, Çapa, Akar Burnu, Akar Burnu 2, Sıçak Burnu, Duvar 2, Ufuk Burnu ve Taçucu da dalış noktaları arasında yer alıyor.

Dalış eğitmeni Levent Işık, "Kekova, Türkiye'nin yeni dalış merkezlerinden biri olma yolunda. Suyun temizliği, berraklığı, görüş mesafesinin güzelliği, sualtındaki canlı zenginliği, ikonlar Kekova'nın çekim merkezi olmasının önemli nedenleri. Bunun yanında özellikle Mavi Mağara ve mağaradaki renk cümbüşü, geçişler, canlı zenginliği Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sualtındaki ve su üstündeki tarihi zenginlik başka bir çekim özelliği Kekova'nın. Ayrıca bölgenin iklimi ve su sıcaklığı dolayısıyla Kekova'da dört mevsim dalış yapılabilir. Geçen yıl Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'nun açıkladığı, Kekova'da bulunan Batık Kent'e kontrollü dalış izni gerçekleşirse, Kekova sualtı tutkunlarının akınına uğrayacaktır. Bu güzellikleri görmek isteyen sualtı tutkularını Kekova'ya bekliyoruz" dedi.

Vira Haber