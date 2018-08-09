Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, 29 Ağustos'ta başlıyor

Çeşme ile Sakız Adası arasında 29 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleştirilecek Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda geçen yıl 45 yat için başvuru yapıldığı, bu sene ise şimdiye kadar 50 teknenin kayıt olduğu bildirildi.

Arkas'tan yapılan açıklamada, geçen yıl 45 tekne ve 400'e yakın yelkenciyi ağırlayan yarışa, kayıtların başladığı 12 Haziran'dan bu yana 50 tekne sahibi başvurdu.

29 Ağustos'taki açılışın ardından 30 Ağustos'ta Çeşme açıklarından start alacak tekneler, Alev Adası - Kuzey Kardinali - Uzun Adalar rotasındaki mücadelenin ardından 17-19 deniz mili yol katederek Sakız Adası'na varacak.

Yarış komitesi, rüzgarın çok yüksek veya çok düşük olma ihtimaline karşılık alternatif olarak 1 numaralı Şamandıra - Süngükaya Adaları - Sakız Adası rotasını planlandı. Ertesi gün yorgunluk atacak ekipler, 1 Eylül Cumartesi günü Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geçecek ve son gün Alaçatı açıklarında yarışacak.

Vira Haber