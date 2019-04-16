Klasik süperyat Istros yeniden inşa ediliyor

Onlarca yıl Akdeniz’de seyrederek ömrünü tamamlamış olan 42 metrelik klasik motoryat Istros, Feadship işbirliğiyle yeniden inşa ediliyor. Amsterdam Shipyard tarafından 1954’te inşa edilen Istros, zamanında Hollanda’da yapılmış en büyük motoryat ünvanını taşıyordu. ‘İlham’ manasına gelen Istros ismi, gelişmiş radar sistemi ve 50’li yıllarda hiç de yaygın olmayan tekne telefonuyla misafirleri etkileyen bir motoryat olması ile son derece uyumluydu.

Istros’u yenileme fikri son yıllarda gündeme gelmesine rağmen, yeterli fon bulunamadığından proje askıya alınmıştı. Yeni sahibinin alakası dahilinde Istros, tekrar inşa edilme şansına sahip oldu ve bunun ilk adımları Malta’da bir tersanede atıldı.

İlk işlem, orijinal üst binanın ayrılması oldu. Gövdesinin soyulma işlemi gerçekleştirilerek, yeniden güçlendirilecek ve yapımda tekrar kullanılacak.

Istros’un gövdesinde yepyeni bir makine dairesi inşa edilecek. Motoryat çift C18 motorlarla donatılacak ve bir adet C4.4 dizzel jeneratörle birlikte, bir Capstone DC560 gaz türbin jeneratör bulunacak.

Vira Haber