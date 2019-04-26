Çin’in ‘Nanchang’ destroyeri ilk kez görüntülendi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (People's Liberation Army /PLA) Donanması, 70'inci yıldönümünü Çin'in en son ve en güçlü muhribi olan Tip 055'i ilk kez içeren büyük bir deniz geçit töreni düzenleyerek kutladı.

PLA Donanmasının 70. yıldönümü geçit töreninde ilk kez görüntülenen Tip 055 destroyer ‘Nanchang’ hava savunma, gemi savar, Kara Taarruz ve Denizaltı Harbi füzeleri için 112 dikey fırlatma hücresi taşıyor.

Çin'in önceki muhripleri ile karşılaştırıldığında, Tip 055 muhripleri, aktif olarak elektronik olarak taranan dizi radar sistemiyle daha uzağa görebilir ve bir filodaki bilgi merkezi olarak hareket ederek hedeflerini daha hızlı gerçekleştirebilir.

Tip 055, uçak gemileri için ağır silahlı bir refakat gemisi olarak hareket edebilir. İki Tip 055s artı bir denizaltı ve bazı daha küçük destroyer ve firkateynler uçak gemisi savaş grubu oluşturuyor.

Vira Haber