Kocaer Çelik, Ege Bölgesi’nin Demir Çelik İhracat Şampiyonu Oldu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin, bölgenin en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerini ödüllendirdiği törende, demir çelik sektöründe birincilik ödülü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kocaer Çelik’e verildi. Şirket, İzmir Bölgesi’ndeki yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip üç fabrika ve 2022 yılı başında devreye aldığı 100 bin ton üretim kapasiteli galvaniz tesisinde faaliyet gösteriyor.

Kocaer Çelik, 2021 yılı performansıyla birlik tarafından dört ödülle taçlandırıldı. Açıklanan verilere göre, Kocaer Çelik, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracatla, hem demir çelik hem de çelik profil kategorilerinde birincilik, demir ve demir dışı metaller sektörünün toplam performansının değerlendirildiği Platin Kategori’de de ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.

“Pandemide yatırıma devam ettik, 200 kişiye ek istihdam sağladık”

Törende ayrıca, Kocaer Çelik kurucusu İbrahim Kocaer’e de “Sektör Duayenleri Ödüllüleri” kapsamında ödül verildi. Ödülü babası adına alan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Demir çelik bizim ana iş kolumuz. 60 yılı aşan tecrübemizle sadece demir çelik sektöründe 1000’e yakın çalışanımızla sürdürülebilir, müşteri memnuniyeti odaklı, fark yaratan, katma değeri yüksek ürünler üreterek Türkiye ekonomisine girdi sağlıyoruz.

Alanımızda sadece Ege Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin ihracat yapan en büyük 100 şirketi ve Türkiye’nin en büyük 100 sanayi şirketinden biriyiz. Ayrıca pandemi döneminde Ege Bölgesi’nin en büyük çatı üstü güneş enerji yatırımı ile birlikte 100 bin ton üretim kapasiteli Galvaniz tesisini devreye alarak 200’ün üzerinde kişiye ek istihdam yarattık. Üretimini doğa ve çevre dostu olarak gerçekleştiren tesisimiz, çok yakın zamanda sektöründe yine ilk olarak Yeşil Tesis (LEDD) sertifikası alacak” şeklinde konuştu.

“2022’de de ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz”

Dünya piyasalarında demir çeliğe olan talebin geri geldiğini, bu gelişmenin Türk demir çelik sanayisini de olumlu yönde etkilediğini belirten Kocaer, “Türkiye demir çelik sektörü ABD ve AB'nin uyguladığı ihracat kotalarına ve pandemiye rağmen dünyanın en büyük demir çelik üreticileri arasında 7'nci sıraya yükseldi. Ayrıca Avrupa'nın da en büyük demir çelik üreticisi konumunda. Sektör, 2021'in ilk 6 ayında da yüzde 20 civarında büyüdü ve ihracat değerini yüzde 50 artırdı. 2022’de de geçtiğimiz yıla benzer gelişmelerin yaşanacağını düşünüyor ve Türk demir çelik sektöründe yaşanan olumlu havanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyoruz. Sektörün önde gelen şirketlerinden biri olarak ihracat odağımızı koruyacak ve ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerjiden ulaşıma, tünel ve köprüden gemi inşasına geniş ürün yelpazesi

Kocaer Çelik, yurt içi ve ağırlıklı olarak küresel arenada yapısal çelik, yüksek gerilim enerji hatları ve yenilenebilir güneş enerji sektörünün çeliklerinin yanı sıra, ulaşım, madencilik, tünel, köprü, gemi inşa, tarım ve makine imalat sektörlerine yönelik üretim yapıyor. Şirket bu sektörlere yönelik olarak ayrıca; yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel kesitli profilleri ve aksesuarları, maden profil ve bağlantı ekipmanlarını üreterek yurtiçi ve yurtdışı satışını gerçekleştiriyor. Şirket geçtiğimiz yıl 140 ülkeye aktif olarak ihracat gerçekleştirdi.

Sektöründe robotik süreçlere geçiş yapan ilk şirket

İnsan odaklı ve sürekli inovasyon felsefesi ile çalışan Kocaer Çelik, üretim hatlarında Türkiye’de bir ilke imza atarak robotik süreçlere geçiş yaptı. Şirket, akıllı fabrikalar konseptiyle tasarladığı makine ve ekipmanlar ile sektöründe ilkleri gerçekleştirerek verimlilik ve katma değerini artırıyor.

Kocaer, tesislerinde kullandığı akıllı paketleme sistemi ile de demir çelik sektöründe bir ilke imza atarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik proje ödüllerinde “Büyük Ölçekli İşletmeler” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Dijital dönüşüm yolculuğuna hızla devam eden şirket, Endüstri 4.0 projeleri ile operasyonel mükemmelliğini bir adım öteye taşımayı önceliği olarak görüyor. Dijitalleşmenin ilk adımlarını 2015 yılında atan şirket, hayata geçirdiği SAP S/4HANA sistemi ile SAP Kalite Ödülleri’nde de Gold Winner birincilik ödülüne layık görülerek Türkiye’yi küresel arenada da temsil etti.

Türkiye’nin sıcak haddelenmiş çelik profil üretimindeki en büyük üretim kapasitesine sahip şirketi olan Kocaer Çelik, aynı zamanda yurtdışı satış ve dağıtım ağını geliştiren ilk ve tek şirket olarak öne çıkıyor. Kocaer Servis Merkezi ve sanayi-sanayi işbirlikleri kapsamında, global pazarda müşteriye özel tasarım ürünlerle birlikte nihai kullanımına yönelik projelendirilmiş çözümler de sunan şirket, Galvaniz Tesisi’nin devreye alınması ile alanında Avrupa’nın ilk entegre tesisi oldu.

Yeşil üretim, yeşil enerji ve çevre dostu iş yaklaşımı

Sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları kapsamında topluma ve çevreye sürekli değer yaratan şirket, Aliağa’daki fabrikalarına sıfır atık belgesi alarak, sektördeki bir ilki daha gerçekleştirdi. Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Kocaer Çelik, tesislerine kurduğu güneş enerji santrali yatırımıyla da örnek şirketler arasında yer alıyor. Bu tesis aynı zaman 10mW kurulu güç ve 90.000m2 GES ile Ege bölgesinin en büyük çatı GES i durumunda. Kocaer Çelik, 2022 yılı sonu itibarıyla, tükettiği tüm enerjiyi üretecek projeleri devreye alarak sektöründe yine bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.