Koçtuğ Denizcilik ve Ticaret A.Ş.’in Yaratıcısı Sıtkı Koçman’ı Anarken

Yazan:Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

Bir ömür boyunca daima başarılar yaratmış, topluma faydalı olmuş, vakıflar kurarak imkansızlara yaşam umudu, gençlere çağdaş öğrenim imkanları sağlamış olan Sıtkı Koçman Bey, Yüce Atatürk’ün dediği gibi, ülkesini seven, hareketli, atılgan, başladığı işleri başaran, yetenekli, irade sahibi ve engelleri aşmasını bilen dürüst bir kişi olarak bilgisiyle, görüşleriyle, insanlara olan gönül dolusu sevgisiyle, vatanına olan bağlılığıyla, yorulmak bilmeyen irade ve enerjisiyle her türlü güçlükleri yenerek birçok sanayi ve ticari kuruluşlar kurdu ve büyük başarılar sağladı. 14 Ekim 2005 Cuma günü vefat eden Sıtkı (Davut) Koçman, 13 Kasım 1328 (1912)’de İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğmuştur. Baba tarafından dedesi Üsküp eşrafından Kuruşcuoğlu Davut Bey, babası Atatürk’ün sınıf arkadaşı Jandarma Generali Kuruşcuoğlu Ali Kemâl Bey, annesi de saray doktorlarından Albay İsmail Hakkı Bey’in kızı Behice Hanım’dır. İlkokula Beşiktaş Şems-i Mekâtib’de başlayan Sıtkı Koçman, babasının Atatürk ‘ün tercih etmesi nedeniyle Amasya Jandarma Komutanlığına tayin olunması üzerine 22 Şubat 1919’da Amasya’ya geçmiş; ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. 1923 yılında Kastamonu Lisesine yatılı öğrenci olarak başlayan Sıtkı Koçman, 1926-1927 öğretim yılında sınavla Zonguldak Maden Yüksek Mühendisliği Mektebi’ne girmiş ve bu okuldan 1930 -1931 öğretim yılında birincilikle mezun olmuştur.