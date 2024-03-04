Turizm Okyanusu Nasıl Etkiler: Su Kirliliği

Turizmin su kirliliği üzerinde büyük etkisi vardır. Peki bu kirliliğin nereden geldiğini veya çevreyi nasıl etkilediğini biliyor musunuz? İşte bu soruları ve daha fazlasını cevaplamaya çalışıyoruz.

Su kirliliği nereden geliyor?

Turizmin su kirliliği üzerinde büyük bir etkisi vardır, ancak büyük bir kaynak yolcu gemilerinden kaynaklanmaktadır.

Birçok kişinin popüler tatil tercihi olan bu gemiler, her yıl okyanuslara çok fazla atık atıyor. Çoğu zaman bunu yapmak için uluslararası sulara giderler. Bu düzensiz alanlara, gemilerindeki binlerce insanın arıtılmamış kanalizasyon atıklarını atacaklar.

Bu hızlı bir şekilde eklenir. 2014 yılında bu sayı yaklaşık bir MİLYAR galon atık su idi. “Çevre dostu” yolcu gemileri bile başarısız oluyor. Bir Alman çevre grubu olan NABU , 2017 yılında Avrupalı kurvaziyer şirketlerini çevresel etkilerine göre sıraladı... ve seyahat için tek bir şirketi tavsiye edemeyeceklerini buldu.

Yolcu gemileri başka yönlerden de büyük kirleticilerdir. Birçoğu küçük şehirlerine enerji sağlamak için ağır yakıtlar kullanıyor ve bu yağların yakılmasının etkilerini dengelemek için çok az şey yapılıyor. Andrew McMaster'ın GlobalCitizen.org için yazdığı gibi : "Daha da kötüsü, gemileri işleten şirketlerin çoğu, devasa yakıt yanmalarının çevresel etkisini en azından marjinal olarak iyileştirecek kurum filtreleri kurmayı başaramadı.

Filtreler, dizel motorlar yakıt yaktığında açığa çıkan bazı ince parçacıkların yakalanmasına yardımcı olacak ve böylece bunların atmosfere kaçmasını önleyecek. Ancak sektörün bu teknolojiyle donatılacağını iddia ettiği 23 gemiden bir tanesi bile çalışır durumda değil.”

Artık yolcu gemilerinin okyanuslara atık döktüğünü tespit ettiğimize göre, bunun çevre açısından ne anlama geldiğini araştırmaya değer.