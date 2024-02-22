Denizciler Korosu ve “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa”

Yazan: Osman Öndeş ( Araştırma Makalesi)

İnternette olabildiğince “ Müzik tutkunu denizcilerin katıldığı gönüllü bir koro var mıdır?” sorusuna cevap aradım. Veya adı “ Denizciler Korusu” var mıdır.. Araştırdım…Ben bulamadım!

Bilesiniz ki; Çamlıca Musiki Derneği bünyesinde yer alan “Denizciler Korosu” dünyada denizcilerin kurduğu ve katıldığı gönüllü ilk denizciler korosudur.

Bu şiirsel güzelliği anlatmaya devam edecektim ki, bir “Soysuz” kelimesi duydum ve kim söyledi ise, iğrendim!

Ve bilmeme rağmen TDK’da “Soysuz” ne demek araştırdım;

Türk Dil Kurumu güncel kayıtlarında “Soysuz kelimesinin anlamı şöyle;

“ Soyunun Özelliklerini Yitirmiş Olan (Kimse..)..Toplumsal Ölçüler Yönünden Göze Batacak Kadar Kötüye Giden (Kimse), Kötü Tanınmış, Ahlaksız.”

Gözümün önüne nice yokluklar içinde, ama imanlı, inançlı, komutanlarına canından bağlı Türk askerleri, zabitleri geldi..

Deniz Harp Okulu’ unda biz böyle bir heyecan ve inançla okuduk..Babamız zabit idi, dedemiz zabit idi.. Yokluk içindeydiler ve dimdik insanlardı..

Babam makine zabiti idi, Türk musıkî’ ne tutkundu ve keman çalardı, udî dedikleri bir ud üstadı gedikli zabit vardı. Kanun çalan bir güverte yüzbaşı vardı.. Bazen bir araya gelirlerdi.. Türk musıkîsi icra ederlerdi.

Şimdi kulaklarımda Çamlıca Musikî Derneği’nin Denizciler Korosu’nun son konserleri olan Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki “Cumhuriyet’in 100. Yıl Konseri” ve ilk terennüm ettikleri “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” adlı türkü yankılanmakta.

Çamlıca Musiki Derneği bünyesinde, Turkon Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan tarafından kurulan Denizciler Korosu’nun “Cumhuriyet’in 100. Yıl Konseri” Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.