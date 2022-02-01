Köpeğiyle Gemi Tuvaletinde 5 Saat Yolculuk Yapmak Zorunda Kaldı

Volos’ta bir kadın polise şikayette bulunarak yolcu gemisinde köpeği için kafes olmadığı ve gemi yetkili mürettebatının yolcu alanında köpeğinin kalmasına izin verilmediği için büyük köpeğiyle birlikte beş saat geminin tuvaletinde yolculuk yapmak zorunda kaldığını söyledi

Skopelos adasından Volos’a feribottaki tuvalette gitmek zorunda kaldığını öne süren genç kadın şikayette bulundu.

İddialara göre, büyük köpeği için gemide boş kafes olmadığı gerekçesiyle genç kadın hayvanıyla birlikte Sporades adasından Volos’a ısınma tertibatı bulunmayan tuvalette beş saat seyahat etmek zorunda kaldı.

Köpeğine tasma, ağızlık ve havlu kullanarak yolcu alanında içeride oturmayı öneren kadına gemi mürettebatı kabul etmedi. Genç kadın köpeğiyle tuvalette yolculuk etti.

Kadın, yolculuk sırasında çektiği acılardan ve soğuktan hasta olduğunu belirterek, evcil hayvan taşımacılığı için gemideki altyapı eksikliği gerekçesiyle şikayete bulundu.