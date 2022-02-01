Türkiye'den Doğal Gazda Dikkat Çeken Hamle: Yüzde 135'lik Artış Var

Türkiye'nin gemilerle çeşitli ülkelerden taşınan sıvılaştırılmış doğalgaza ağırlık vermesi enerji piyasasında da dengeleri değiştirdi. Tedarikte sıkıntı yaşamamak ve doğal gaz arzında da kesinti olmaması için LNG kaynaklarını da çeşitlendiren Türkiye, boru gazının yanı sıra yüksek oranda LNG alımı yapıyor. Dev LNG gemilerinin biri gidip diğeri gelirken denizlerdeki bu hareket verilere de yansımış durumda. Gelen son verilere göre, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 29,6 azalırken, LNG ithalatı ise yüzde 135,1 yükseldi.

Avrupa piyasalarında doğal gaz konusunda yaşanan tedarik sıkıntısı ve depoların doluluk oranının azlığı kış aylarının zorlu geçmesine neden oluyor.

Avrupa merkezli yaşanan enerji dar boğazı, dünya genelinde fiyatların yükselmesine ve enerji ithal eden ülkelerin doğal gazda LNG alımlarını artırmaya çalışmalarına yol açıyor.

Gelen son verilere göre, gaz ithalatın yaklaşık 3 milyar 21 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 28 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 29,6 azalırken, LNG ithalatı ise yüzde 135,1 yükseldi.

Kasımda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 617 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 833 milyon metreküple ABD, 796 milyon metreküple İran takip etti.

Türkiye boru gazında Azerbaycan, İran ve Rusya'dan tedarik sağlarken, LNG'de ise başta Cezayir, Nijerya, Ekvator Ginesi, Angola, Kamerun, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago gibi ülkelerden alım yapıyor.

Türkiye’nin yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi (BOTAŞ) LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG (özel sektör) terminali olmak üzere karada kurulu iki adet LNG ithalat terminali bulunuyor.

Ayrıca özel sektöre ait bir adet Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. Ertuğrul gazi FSRU'da faaliyetlerine devam ediyor.

FSRU'lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor. Ertuğrul Gazi, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olsa da Türkiye'de daha önce faaliyet göstermeye başlayan Etki Liman FSRU Tesisi de bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküp gaz girişi sağlayabilen tesis, İzmir Aliağa'da yer alıyor.

BOTAŞ'ın günlük 37 milyon metreküp kapasiteli Marmara LNG Terminali'nin yanı sıra, yine İzmir Aliağa'da yer alan Egegaz LNG Terminali de sisteme günlük 40 milyon metreküp doğal gaz verebiliyor. Böylece, Türkiye’deki LNG ve FSRU tesisleriyle sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesi 133 milyon metreküpü buluyor.

Emtia veri şirketi Kpler’in verilerine göre, 1,1 milyon ton ile Çin'in hemen arkasında yer alan Türkiye Mısır’ın ikinci büyük LNG müşterisi oldu. 2021 yılında Mısır’dan toplam 1,05 milyon ton LNG ithal edildi.