Köpekbalığının saldırdığı turist öldü

Kızıldeniz'deki Marsa-Alam beldesinde köpekbalığı saldırısında bir Çek turist yaşamını kaybetti. Mısırlı yetkililer, haberin basın yayın organlarından kaldırılması için baskı uyguladı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Marsa-Alam beldesinde köpekbalığının saldırdığı 41 yaşındaki Çek turist yaşamını kaybetti. 2 Ağustos Perşembe günü meydana gelen olay hakkında Mısır'da yayınlanan haberler hükümet yetkilileri tarafından sansürlendi.

Exim Tours'un yolcusu olan turist ailesiyle birlikte Hurghada yakınlarındaki Marsa Alam'da tatilini geçiriyordu. Köpekbalığı saldırısı ölen kişinin karısının gözleri önünde meydana geldi.

Saldırıya çiftlik hayvanlarının leşi mi neden oldu?

Çıkan haberlerde, olaya bölgede çiftlik hayvanları taşıyan Mısır'a ait bir geminin ölen hayvanların leşini denize atmasının köpekbalıklarını bölgeye çekmesinin neden olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili olarak geminin mürettebatı gözaltına alındı.

"Toplu iptal beklemiyoruz"

Çek tur operatörleri yaşanan olaya ilişkin müşterileri tepkisinin önümüzdeki hafta içinde belirginleşeceğini söylüyor. Toplu iptaller beklemediklerini dile getiren tur operatörleri, müşterinin pragmatik davranacağı öngörüsünde bulunuyor.

Son 15 yılda Mısır'ın Kızıldeniz bölgesinde köpekbalığı saldırılarında üç turist hayatını kaybetmiş, beşi de yaralanmıştı.

Vira Haber