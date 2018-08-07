Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Deniz Çanakkale’de

Ziyarette, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Hakan Vural, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Ali Yücesoy, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanı Suat Barlas, Koordinasyon Dairesi Başkanı Özkan Öktem, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sevilay Dilber Kıyı, Çanakkale Kıyı Emniyeti Müdür V. Bahattin Sevgi ve İsmail Durgun da bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili de yapılan çalışmaların ele alındığı ziyarette Vali Orhan Tavlı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz'le bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, ziyaret anısına Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz'e 57. Alay Sancağı hediye etti.

Vira Haber