33. Yıl Amiral Kupası sahibi Palamut & CPM Sailing Team

İstanbul Yelken Kulübü tarafından 33 yıldan bu yana düzenlenen Amiral Kupası Yat Yarışları; İstanbul Boğaz Komutanlığı Kupası ve Sahil Güvenlik Kupası olmak üzere coğrafi iki etap halinde koşularak tamamlandı.

26 teknenin katıldığı ve her iki günde çok sert hava koşullarında gerçekleşen yarışlarda, IRC 2 klasmanında her iki etabı birinci olarak tamamlayan Palamut & CPM Sailing Team, kısa sürede yakaladığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Palamut & CPM Sailing Team, tecrübeli rakiplerinin yer aldığı IRC 2 klasmanında TAYK ve İYK Trofeleri’nde ikinci sırada yer alıyor.

Vira Haber