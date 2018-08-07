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33. Yıl Amiral Kupası sahibi Palamut & CPM Sailing Team

33. Yıl Amiral Kupası sahibi Palamut & CPM Sailing Team

İki etaplı koşulan 33. Yıl Amiral Kupası Yat Yarışları’nda birincilik kupası Palamut & CPM Sailing Team’in oldu.

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 İstanbul Yelken Kulübü tarafından 33 yıldan bu yana düzenlenen Amiral Kupası Yat Yarışları; İstanbul Boğaz Komutanlığı Kupası ve Sahil Güvenlik Kupası olmak üzere coğrafi iki etap halinde koşularak tamamlandı.

26 teknenin katıldığı ve her iki günde çok sert hava koşullarında gerçekleşen yarışlarda, IRC 2 klasmanında her iki etabı birinci olarak tamamlayan Palamut & CPM Sailing Team, kısa sürede yakaladığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Palamut & CPM Sailing Team, tecrübeli rakiplerinin yer aldığı IRC 2 klasmanında TAYK ve İYK Trofeleri’nde ikinci sırada yer alıyor.

Vira Haber

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