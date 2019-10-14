Kore, nükleer enerjili denizaltı inşa edecek

Kore, 2003 yılında uzun vadeli askeri geliştirme programının bir parçası olarak bu denizaltılara sahip olmayı kapalı kapılar arkasında planladı. Proje, bir habere konu olduktan bir yıl sonra askıya alındı.

Bir donanma subayı, "Görev gücünün çalıştırılması, herhangi bir karar verilmediği için Donanma'nın ilgili projeler için ciddi bir şekilde bastırdığı anlamına gelmez. Bu, esas olarak konuyla ilgili bilgi toplamaktır" dedi. Ülke 3.000 tonluk denizaltıyı 2031 yılına kadar inşa etme projesini yürütüyor.

Vira Haber