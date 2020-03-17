Koronavirüs Günlerinde Evden Çıkamayanlar İçin Sıkıntı Giderici 12 Sanal Müze

1) British Müzesi – Londra

British Müzesi, İngiltere’nin en önemli değerlerinden biri olan, tarihi şimdiye getiren çeşitli sayılardaki objelerin, yapıtların ve tarihi kalıntıların sergilendiği özel bir müze olarak bilinmektedir.

2) Guggenheim Müzesi - New York

Frank Gehry ile bilinen dekonstrüktivist mimarinin önemli tasarımlarından biri olan Guggenheim Bilbao Müzesi, modern mimarinin en önemli tasarımlarından biri olarak bilinir.

3) Ulusal Sanat Galerisi - Washington

1937 yılında National Mall, Washington'da oluşturulan, ulusal bir sanat müzesidir.

4) Orsay Müzesi - Paris

Müzeler şehri Paris'te yer alan bir devlet müzesidir.

5) Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi - Seul

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi, Kore, Gwacheon'daki ana müze ve Deoksugung, Seul ve Cheongju'daki üç yan bina ile çağdaş bir sanat müzesidir.

6) Pergamon Müzesi - Berlin

Bergama Müzesi (Pergamonmuseum), 1910-1930 arası dönemde Ludwig Hoffmann tarafından Alfred Messel'in tasarımlarına bağlı kalınarak yapılmıştır.

7) Rijksmuseum - Amsterdam

Amsterdam'daki Museumplein'da bulunan bir Hollanda ulusal müzesidir.

8) Van Gogh Müzesi - Amsterdam

Tarihe iz bırakan en meşhur ressamlardan biri olan Van Gogh'un, 200'den fazla resim, 500 çizim ve daha pek çok eseri barından Vincent Van Gogh Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

9) J. Paul Getty Müzesi - Los Angeles

J Paul Getty Müzesi'ni, petrol karteli Paul Getty kurmuştur ve zengin bir sanat eserleri koleksiyonunu görmek isteyenlere tavsiye edilir.

10) Uffizi Galerisi - Floransa

Floransa'daki bir saray, dünya üzerindeki en eski ve en ünlü sanat müzelerindendendir. Ünlü Medici ailesinin sanat koleksiyonu yer alır.

11) Sao Paulo Sanat Müzesi - Sao Paulo

Brezilya’daki modern mimarinin en ciddi numunelerinden -aynı zamanda Sao Paulo şehrinin revizyon sürecinin ikonlarından. Yapı, İtalyan mimar Lina Bo Bardi tarafından tasarlandı.

12) Ulusal Antropoloji Müzesi - Mexico City

1964 yılında yapılan bu müze, Meksika'nın İspanyol öncesi mirasının arkeolojisine ve tarihine adanmıştır. Müzede Maya uygarlığından kalma önemli tarihi eserler mevcut.

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