MSC Cruises’dan Önemli Koronavirüs Kararı

Bu karar, daha önce farklı bölgeler için alınan operasyon durdurma kararlarına ek olarak alındı.

Cenevre, İsviçre, 17 Mart 2020 - Şu anda tüm dünyada COVID-19 virüsüne bağlı olarak yaşanan olağanüstü koşullar sebebiyle MSC Cruises, ABD merkezli tüm yolculuklarını 30 Nisan’a kadar 45 gün süresince durdurma kararı aldığını açıkladı.

COVID-19 virüsünün tüm dünyada yayılmasının ardından küresel bir salgın ilan edilmesi sebebiyle tüm hükümetler yerel nüfusu korumak ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla sürekli olarak halk sağlığı ve güvenlik önlemlerini gözden geçiriyor. MSC Cruises'ın kararı da bu tür çabaların daha etkili olmasını ve onları daha fazla desteklemeyi amaçlıyor.

“SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNCE GELİYOR”

MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago: “Aldığımız bu karar bizim için kolay alınan bir karar değildi ancak içinde bulunduğumuz mevcut koşullar altında, misafirlerimizin, mürettebatımızın ve tüm ekibimizin - aileleri de dahil olmak üzere - sağlık ve güvenliği önce geliyor. 300 yılı aşkın denizcilik geleneğine sahip bir aile şirketi olarak bunun doğru karar olduğuna inanıyoruz.”

RİSKLİ BÖLGELERE OPERASYONLAR DURDURULMUŞTU

MSC Cruises ayrıca Akdeniz, Körfez ve Asya'da virüs ile ilgili olarak yüksek riskli kabul edilen tüm bölgelerde gemi operasyonlarını durdurmuştu. Güney Amerika ve Güney Afrika'da halen faaliyette olan gemiler ise mevcut güzergahlarını tamamlamalarının ardından faaliyetlerini durduracaklardır.

MSC Cruises 2019 yılında, beş kıtada faaliyet gösteren gemilerinde 170 farklı ulustan yaklaşık 3 milyon misafiri ağırladı.

İPTAL EDİLEN TURLAR İÇİN BAŞKA GEMİDE KULLANILABİLECEK KREDİ SAĞLANACAK

MSC Cruises, bu dönemde alınan kararlardan etkilenen “Sadece Kabin / Cruise Only” rezervasyonu olan misafirlerine, iptal edilen turları için ödenen ücretin tamamı kadar, 2021 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere herhangi bir gemide kullanabilecekleri kredi tanımlayacaktır. Bunun yanı sıra tüm yolculara gemi içinde kullanılmak üzere gemi içi harcama kredisi de verilecektir. Fırsatın bu tarihe kadar kullanılmaması durumunda Miami çıkışlı Karayipler turu satın alan misafirlerimizin ücretlerinin tamamı iade edilecektir.

Daha fazla detay için konuklar seyahat danışmanlarına başvurabilir veya www.msccruises.com.tr adresini inceleyebilirler.

Vira Haber