KOSDER Başkanı Pınar Kalkavan Sesel’in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatmış ve umutları tükenmek üzere olan Türk milletinin kaderini değiştirmiştir. 19 Mayıs 1919’da başlayan ulusal egemenlik yürüyüşümüz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktası olurken, Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerini atmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemize güçlü bir gelecek inşa edilmesinin önünü açan bu önemli günü; yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize armağan etmiş ve milletimizi daha ileriye götürecek olanların Türk gençliği olduğunu işaret etmiştir. 19 Mayıs’ta başlayan milli mücadelemizin kazandırdığı bu şuurla; gençlerimizin sahip olduğu üstün özveri ve sorumluluk bilincinin, ülkemizi daha parlak yarınlara taşıyacağına dair inancımız sonsuzdur. Bugün olduğu gibi gelecekte de gençlerimizin her biri, Atatürk’ün çizdiği yolda aklı ve bilimi rehber edinerek çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli temsilcisi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, geleceğe umutla bakmamıza vesilen olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.