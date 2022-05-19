Sektörümüz Her Yıl Yeni Bir İvme Yakalıyor

İMEAK DTO Aliağa Şubesi pandemi önlemleriyle birlikte fiziki olarak ara verdiği toplantılarının ilkini Mayıs ayı oturumu ile başlattı. Başkan Adem Şimşek, “Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde hastalığın daha da azalarak inşallah hayatımızdan çıkacağı inancındayım. Sektörümüzle beraber yüz yüze olmak bizlere mutluluk ve enerji veriyor.” dedi. Toplantının gündemini deniz turizmi ve Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri oluşturdu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Tarkan Avcı’nın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıya üyelerin yanı sıra Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, Aliağa Gümrük Müdürü Yılmaz Dokumacı, Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Celalettin Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Bayram Bilge Sağlam, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Tuncay ve Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı Güverte İsletme ve Gemi Makineleri Dalı öğrencileri katıldı.

Toplantıda geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Mart ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Nisan ayı faaliyet raporunun da toplantıya katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“Sektörümüzle beraber yüz yüze olmak bizlere mutluluk ve enerji veriyor”

Pandemi sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yaklaşık iki yıldır fiziksel ortamdan uzak organize edilen aylık olağan meclis toplantılarını bu aydan itibaren İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin yeni hizmet binasında yapacaklarını belirten Başkan Adem Şimşek, “Toplantımıza katılım gösteren değerli protokolümüze, meclis üyelerimize ve okullarımıza katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek ve duyduğum memnuniyetimi belirtmek isterim. Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde hastalığın daha da azalarak inşallah hayatımızdan çıkacağı inancındayım. Sektörümüzle beraber yüz yüze olmak bizlere mutluluk ve enerji veriyor” dedi.

Konuşmasına Oda faaliyetlerine değinerek devam eden Başkan Şimşek, “9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültemizin, Odamız tarafınca karşılanan gemi makine dairesi simülatörü ve yeni fiziksel mekânların açılış törenine geçen hafta Denizcilik Genel Müdürümüz Sayın Ünal Baylan ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’la birlikte iştirak ettik. Hem başkanımızla hem de Genel Müdürümüzle görüşme ve paylaşımlarımda bulunma şansımız oldu. İlgilerinden dolayı müdürümüze ve başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Kurvaziyer şirketlerinin rotasını Türkiye çevirmesi İstanbul ve İzmir’imiz için büyük kazanç olmuş ve olacaktır“

Kovid salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan deniz turizminin hem salgın sayılarındaki düşüş hem de havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenme yaşandığını belirten Şimşek; “Büyük kurvaziyer şirketlerinin rotasını Türkiye çevirmesi İstanbul ve İzmir’imiz için büyük kazanç olmuş ve olacaktır. İzmir ve Kuşadasın da yaşanan hareketlilik kadar olmasa da Dikili Limanımıza şu ana kadar7 kurvaziyer gemi gelmiş, ziyaretçilerimiz bölgemizdeki en önemli turistik yerlerden biri olan Bergama’yı ziyaret etmişlerdir. Bunun dışında Ayvalık- Midilli Adası seferleri artarak devam eden bir tempoda sürdürülmektedir. Ayvalığımıza ve sektöre büyük katkı sağlayan seferlerin bir daha kesilmeden devam etmesini diliyorum. Günlük gezi teknecilerimiz de yaşadıkları birçok soruna rağmen sezonu açtılar. Kazasız belasız, bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

“Sektörümüz her yıl yeni bir ivme yakalıyor”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2022 yılının 4 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2022 yılının 4. ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış göstererek 496 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 38 milyon groston, Netton olarak ise 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 180,5 milyon netton olarak gerçekleşti. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın dört aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artış göstererek Bin 990 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2022’in ilk 4 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 4,2 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlarla sektörümüzdeki bu hareketlilik önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda artış göstererek yeni bir ivme yakalamıştır” dedi.

Konuşmasını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103.yıl dönümünü kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek, “Cumhuriyetimiz ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize olan güvenimiz tamdır. Her alanda birçok başarıya imza atan Türk gençliği, ülkemizin yarınlarının da en büyük teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasının ardından Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Celalettin Aydın, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Tuncay ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Bayram Bilge Sağlam kısa bir konuşma yaparak Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve oda üyelerine okullarına verdikleri destekten ve gördükler ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

‘Deniz tutkusu kitaplığı’ projesi kapsamında kitaplar teslim edildi

Toplantının son gündem maddesine geçilmeden önce İMEAK DTO Aliağa Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi iş birliğince yürütülen “Deniz tutkusu kitaplığı” projesi kapsamında, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kitap teslimi gerçekleştirildi. Projenin amacının denizcilik meslek lisesi öğrencilerinin denizciliğe ilişkin edebiyat eserlerine erişim arttırmak olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz ‘Deniz tutkusu kitaplığı’ projesi kapsamında Denizcilik meslek öğrencilerinin denizcilik edebiyatı türüne ait eserlerle tanışmasıyla, genel anlamda kitap okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesi, denizcilik özelindeyse kendine özgü nitelikleri bulunan bu kültürün benimsetilmesi hedefledik” dedi.



