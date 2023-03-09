KOSDER ve Sea Commerce America Inc, “Geleceğin Çevreci Deniz Yakıtı Olarak Metanol’ün Yükselişi” Konulu bir Seminer Gerçekleştirdi

Yerli ve yabancı çok sayıda uzmanın konuşmacı olarak yer aldığı seminer, sektörün tamamına açık bir şekilde İstanbul Altunizade Mercure Otel’de düzenlendi.

Organizasyon, 6 Şubat tarihinde ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından açılış konuşması için kürsüye çıkan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, deprem felaketinin tarif edilemez acısını hala hissettiklerini dile getirdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı dileyen Başkan Pınar Kalkavan Sesel, yaralı vatandaşlarımızın da sağlıklarına kavuşmaları, bu acıların ülkemizde ve dünyanın hiçbir coğrafyasında tekrar etmemesi temennisinde bulundu.

Konuşmasının ikinci bölümünde seminerin detaylarına değinen Başkan Sesel, deniz taşımacılığının, içerisinde ulusal ve uluslararası boyutta kuralları bulunduran ticari bir yapıyı sahip olduğuna değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanı, çevreyi ve emniyeti merkeze alan bu kurallar bütünü, kural koyucular tarafından güncellenerek yeni regülasyonlar yayınlanıyor. Denizyolu taşımacılığının büyüklüğüne paralel olarak artan gemilerden kaynaklanan emisyonlar, yeni regülasyonların yayınlanmasında başlıca neden olarak öne çıkıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ortaya koyduğu bu regülasyonların, yıllara yayılarak emisyon oranının azaltılmasının amaçlanması, aynı zamanda sektörümüzü ciddi bir uyum sürecinin içerisine sokuyor. Bu uyum sürecine yönelik üretilen çeşitli teknolojilerin yanı sıra, ‘Alternatif Deniz Yakıtları’ da IMO’nun 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefi doğrultusunda kilit noktada yer alıyor.”

‘Metanol’ ün geleceğin deniz yakıtı olma yolunda umut vadettiğini söyleyen Sesel: “Uzmanların görüşlerinde ifade edildiği ve çok sayıda akademik makalede de belirtildiği üzere, bu yakıt türünün düşük oranda kükürt emisyonlarının elde edilmesi konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğu biliniyor. Uzun süredir denizcilik endüstrisinde varlığını sürdüren ve bilimsel araştırmalara konu olan ‘Metanol’ün, denizciliğin ‘Net sıfır karbon hedefi’ doğrultusunda rolünün ne olacağı hala merak ediliyor. Bizler de bugün; alternatif deniz yakıtı olarak Metanol’ün deniz taşımacılığındaki geleceğini, değerli uzmanlarımız aracılığıyla bir kez daha masaya yatırıyoruz.” dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuna da değinen KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünyamızın her noktasında fazlasıyla etkisini gösteriyor. Çok sayıda toplumsal, çevresel ve endüstriyel sebebi olan ve tüm insanlığı tedirgin eden bu olumsuz iklim olaylarının, engellenmesi için denizcilik sektörü, uluslararası boyutta üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Gerçekleştireceğimiz etkinliğimizle de bizler; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma adına başlatılan ortak çabaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Pınar Kalkavan Sesel son olarak; Sea Commerce America Inc Başkanı Kaptan Saleem Alavi’ye iş birliği ve konuşmacılara da katkıları için teşekkür etti.

Açılışın ardından moderatörlüğünü Oceanus Tankers firmasından Constantine Orphanos üstlendiği ilk oturuma geçildi. Oturumun konuşmacı kadrosunu ise; Metanol Enstitüsü Kamu İşleri Müdürü Rafik Aamar, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ceren Gülcek, DAGMAR Ortaklarından Dagfinn Lunde, Arkview Capital Şirketi Kurucu Ortağı Pavel Chernyshov, Indian Register of Shipping Genel Müdürü Vijay Arora oluşturdu.

Panelistler bu bölümünde; Metanol’ün geleceğini değerlendirerek, Türkiye'de ve dünyada yapılan karbonsuzlaştırma çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Diğer oturumun ise; moderatörlüğünü Enerji Petrol Şirketinin Sahibi Mustafa Muhtaroğlu yaptı. Oturumda; Sea Commerce America Inc Başkanı Kaptan Saleem Alavi, Uzmar Tersanesi Ar-Ge sorumlusu Nalan Erol, Hidroteknik Denizcilik Tasarımı Şirketi'nden Prof. Dr. Mustafa İnsel, Wartsila Şirketi Proje Müdürü Toni Stojcevski ve Man Energy Solutions şirketinden Düşük Hız Metanol Motoru Satış Müdürü Jorgen Vedsted konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci ve son oturum olan bu bölümde konuşmacılar; ‘Neden Metanol?’ sorusuna cevap ararken, Türk gemi inşa sanayisinde dekarbonizasyon çalışmaları, Metanol’ün teknik altyapısı ve yardımcı motor sistemleri konusunda önemli bilgiler aktardı.



Oturumun ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümüyle seminer sona erdi.