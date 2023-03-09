Sanmar Tersanesi’nde İsim Verme Töreni Yapıldı

Sanmar Haisla Nation ve Seaspan ortaklığı olan HaiSea Marine için halen iki LNG’li römorkörün yanısıra Tuzla Tersanesi’nde de üç adet full elektrikli römorkör inşa ediyor. Çevre dostu bu 5 römorkör, LNG Kanada’nın Kitimat British Columbia’daki yeni ihracat tesisinde, LNG taşıyan gemilere eskortluk ve römorkörcülük hizmeti verecek.

40 metre uzunluk ve 100 tondan fazla çekme gücüne sahip römorkörler, eskort hizmetinde zorlu koşullarda yaklaşık 200 ton kadar kuvvet sağlayabilecek. Operasyonlarının önemli bir kısmında ana yakıt olarak LNG kullanacak bu römorkörler, benzer güç klasmanındaki dizel motorlu römorkörlere kıyasla emisyonu önemli derecede azaltacaklar.

28 metre uzunluk ve 6102 kWh gibi dev bir akü kapasitesi ile 65+ ton çekme gücüne sahip olacak ElectRA 2800SX full elektrikli römorkörler de sadece batarya gücü kullanımı ile gemilerin limana yanaşma ve limandan ayrılma operasyonlarını sağlayacaklar. Römorkörler, Kitimat bölgesinin temiz ve zengin hidroelektrik kaynaklarının da etkisiyle operasyon aralarında limana yanaşarak, özel olarak tasarlanan şarj istasyonlarını kullanarak emisyon hedefine ulaşacaklar.

Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün; HaiSea Marine’nin ortaklarından Seaspan ve aralarındaki bağın otuz yıl öncesine dayandığını söyledi.

Gürün: “Çünkü Türkiye’de inşa ettiğimiz römorkörlerin birer örneklerini Kanada’da otuz sene evvel görmüş ve bunların doğru römorkörler olduğunu düşünmüştük. Dünyanın LNG ile çalışan römorkörlerini on sene önce ilk biz inşa etmiştik. O zamandan beri LNG’li römorkör siparişi almamıştık zaten yapılan römorkörlerin sayısı da iki elin parmağını geçmemişti. 8-9 sene sonra tekrar bunu yapmak bizim için büyük bir tecrübe oldu. Bugün isim vereceğimiz römorkörler şimdiye kadar bizim inşa ettiğimiz en büyük ve en güçlü römorkörler olup aynı zamanda Kanada’nın da sahip olduğu en güçlü ve büyük römorkörler ve aynı zamanda da Kanada’nın ilk LNG li römorkörleridir”

25 milyar dolarlık ihracat

“LNG Kanada, Shell Kanada, Petronas ve Petrochina Company firmalarının ortaklığı olup Kanada, İngiltere, Malezya ve Çin ortak yatırımıdır ve 40 milyar dolarlık yatırımın bir parçasıdır. LNG Kanada bu projenin ilk bazında, yıllık on sekiz milyon ton LNG ihraç edecek bu da yirmi beş milyar dolarlık ihracat anlamına geliyor. Bu tip ihracatlarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerken emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim” dedi.

LNG Kanada CEO’su Jason Klein ise, “LNG Kanada için çok önemli bir proje için burada bulunuyoruz. Bu inanılmaz çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün LNG Kanada için çok önemli bir kilometre taşı. Bu inşalar aramızdaki ilişkiyi daha da güçlendirecek” dedi.