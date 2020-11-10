KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş’tan 10 Kasım Mesajı

Kocabaş’ın 10 Kasım mesajı şu şekilde: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü ve askeri dehası ile Türk milletinin liderliğini üstlenmiş, diğer dünya devletlerinin de saygınlığını kazanmıştır. Devlet kurmanın ağır yükünü sırtlayan Ulu Önder, aynı zamanda çağdaş uygarlık olma yolunda milletimize yön vermiş ve bu minvalde ulusumuzun hedeflerini belirlemiştir. Cumhuriyet ve demokrasinin muazzam kazanımlarını milletimize miras bırakan Atatürk, Türk ulusunun sonsuza kadar belleğinde yer etmeye ve geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. Ülkemiz, Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde; çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmanın gururunu ilelebet yaşayacaktır. Bu düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 82 yıl dönümünde, “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Vira Haber